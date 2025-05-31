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مصر وتونس والجزائر تؤكد ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل لأزمة ليبيا وإنهاء حالة الانقسام السياسي فيها
مصر وتونس والجزائر تؤكد ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل لأزمة ليبيا وإنهاء حالة الانقسام السياسي فيها
سبوتنيك عربي
شدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم السبت، على "ضرورة إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا، نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T11:22+0000
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وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثي أن "الاجتماع يأتي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود"، داعين الأطراف الليبية كافة إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".وشدد البيان على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع"، مؤكدًا أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار".كما أكد البيان المشترك على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، وضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا - ليبيًا ونابعا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي".وأعلن الوزراء الثلاثة، "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، ودول الجوار"، مؤكدين "ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد".واجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تهدئة الأوضاع في طرابلس، وضرورة منع تصاعد الاقتتال، وفقًا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.وأعربت تيته عن شكرها لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشددة على التوافق المشترك بشأن ضرورة وقف أعمال العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250527/عقيلة-صالح-يحذر-من-الفوضى-في-حال-تأخير-تشكيل-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1101037436.html
https://sarabic.ae/20250529/للمطالبة-برحيل-الدبيبة-محتجون-يغلقون-الشوارع-في-ليبيا-1101082453.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الجزائر, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الجزائر, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر وتونس والجزائر تؤكد ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل لأزمة ليبيا وإنهاء حالة الانقسام السياسي فيها

11:22 GMT 31.05.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsاجتماع في القاهرة بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن الأوضاع في ليبيا
اجتماع في القاهرة بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن الأوضاع في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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شدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم السبت، على "ضرورة إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا، نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثي أن "الاجتماع يأتي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود"، داعين الأطراف الليبية كافة إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وشدد البيان على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع"، مؤكدًا أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار".
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عقيلة صالح يحذر من الفوضى في حال تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا
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كما أكد البيان المشترك على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، وضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا - ليبيًا ونابعا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي".
وأعلن الوزراء الثلاثة، "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، ودول الجوار"، مؤكدين "ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد".

وشدد البيان الختامي على ضرورة "إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية، ومواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

واجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
للمطالبة برحيل الدبيبة.. محتجون يغلقون الشوارع في ليبيا
29 مايو, 06:36 GMT
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تهدئة الأوضاع في طرابلس، وضرورة منع تصاعد الاقتتال، وفقًا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأعربت تيته عن شكرها لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشددة على التوافق المشترك بشأن ضرورة وقف أعمال العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وشهدت مدن ليبية هانا تيته، أول أمس الخميس، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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