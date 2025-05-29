https://sarabic.ae/20250529/الأمم-المتحدة-والمخابرات-المصرية-تبحثان-تطورات-الوضع-في-ليبيا-1101110467.html
الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا
الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا
سبوتنيك عربي
اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، لبحث... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T19:32+0000
2025-05-29T19:32+0000
2025-05-29T19:32+0000
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
مصر
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484664_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7567815b39fa127a5c2a3e6ca1421531.jpg
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على أهمية تهدئة الأوضاع في طرابلس وضرورة منع تصاعد الاقتتال، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأعربت تيته عن شكرها لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشددة على التوافق المشترك بشأن ضرورة وقف أعمال العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.ومؤخرا، خرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وحمّل المتظاهرون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية "تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة"، مطالبين باستقالتها.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250529/للمطالبة-برحيل-الدبيبة-محتجون-يغلقون-الشوارع-في-ليبيا-1101082453.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484664_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e3f804a6770ed87d4d9602b87e35a10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا
اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على أهمية تهدئة الأوضاع في طرابلس وضرورة منع تصاعد الاقتتال، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت تيته عن شكرها لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشددة على التوافق المشترك بشأن ضرورة وقف أعمال العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.
ومؤخرا، خرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وحمّل المتظاهرون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية "تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة"، مطالبين باستقالتها.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.