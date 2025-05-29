https://sarabic.ae/20250529/الأمم-المتحدة-والمخابرات-المصرية-تبحثان-تطورات-الوضع-في-ليبيا-1101110467.html

الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا

الأمم المتحدة والمخابرات المصرية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا

سبوتنيك عربي

اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، لبحث... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T19:32+0000

2025-05-29T19:32+0000

2025-05-29T19:32+0000

عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا اليوم

مصر

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

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وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، على أهمية تهدئة الأوضاع في طرابلس وضرورة منع تصاعد الاقتتال، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأعربت تيته عن شكرها لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، مشددة على التوافق المشترك بشأن ضرورة وقف أعمال العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.ومؤخرا، خرجت تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وحمّل المتظاهرون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية "تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة"، مطالبين باستقالتها.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20250529/للمطالبة-برحيل-الدبيبة-محتجون-يغلقون-الشوارع-في-ليبيا-1101082453.html

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عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي