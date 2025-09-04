https://sarabic.ae/20250904/الرئيس-التونسي-أفريقيا-ملكا-للأفارقة-فقط-بعيدا-عن-هيمنة-القوى-الخارجية-1104509354.html

الرئيس التونسي: أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة في مواجهة الاستعمار الجديد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن "تونس تعتز بانتمائها الأفريقي وتتمسك بحلم إقامة اتحاد أفريقي فاعل، رغم التحديات التي تواجه القارة من نزاعات... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

قيس سعيد

أخبار تونس اليوم

الجزائر

العالم العربي

أفريقيا

وقال سعيد، في كلمة له بافتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية في الجزائر، إن "القارة الأفريقية تزخر بالثروات لكنها تشهد في الوقت نفسه فقرا يدفع شبابها للانخراط في شبكات الاتجار بالبشر".ومضى مشددا على أن "أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة، خاصة في ظل قوى تحت للماضي البغيض، وتعمل في الخفاء والعلن للسيطرة على ثروات أفريقيا"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأضاف أن "المشروع المطروح يتعلق بمستقبل أفريقيا والإنسانية ويجب أن يشمل مختلف القطاعات"، داعيا إلى التعاون المتكافئ بين الدول الأفريقية".كما أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمته، في الوقت ذاته، على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه كاملة على أرضه.وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.ويتصدر "يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة" تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فعاليات اليوم الافتتاحي.كما سيشهد اليوم الثاني "قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

