الرئيس التونسي: أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة في مواجهة الاستعمار الجديد
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن "تونس تعتز بانتمائها الأفريقي وتتمسك بحلم إقامة اتحاد أفريقي فاعل، رغم التحديات التي تواجه القارة من نزاعات... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال سعيد، في كلمة له بافتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية في الجزائر، إن "القارة الأفريقية تزخر بالثروات لكنها تشهد في الوقت نفسه فقرا يدفع شبابها للانخراط في شبكات الاتجار بالبشر".ومضى مشددا على أن "أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة، خاصة في ظل قوى تحت للماضي البغيض، وتعمل في الخفاء والعلن للسيطرة على ثروات أفريقيا"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وأضاف أن "المشروع المطروح يتعلق بمستقبل أفريقيا والإنسانية ويجب أن يشمل مختلف القطاعات"، داعيا إلى التعاون المتكافئ بين الدول الأفريقية".كما أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمته، في الوقت ذاته، على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه كاملة على أرضه.وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.ويتصدر "يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة" تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فعاليات اليوم الافتتاحي.كما سيشهد اليوم الثاني "قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن "تونس تعتز بانتمائها الأفريقي وتتمسك بحلم إقامة اتحاد أفريقي فاعل، رغم التحديات التي تواجه القارة من نزاعات واقتتال وجرائم اتجار بالبشر، وغياب أبسط مقومات الحياة".
وقال سعيد، في كلمة له بافتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية في الجزائر، إن "القارة الأفريقية تزخر بالثروات لكنها تشهد في الوقت نفسه فقرا يدفع شبابها للانخراط في شبكات الاتجار بالبشر".
ومضى مشددا على أن "أفريقيا بحاجة لمقاربة جديدة، خاصة في ظل قوى تحت للماضي البغيض، وتعمل في الخفاء والعلن للسيطرة على ثروات أفريقيا"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وأضاف أن "المشروع المطروح يتعلق بمستقبل أفريقيا والإنسانية ويجب أن يشمل مختلف القطاعات"، داعيا إلى التعاون المتكافئ بين الدول الأفريقية".
كما أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمته، في الوقت ذاته، على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه كاملة على أرضه.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
عبد المجيد تبون: الجزائر تعزز التنمية الأفريقية عبر مشروعات إقليمية ودعم التكامل البيني
12:23 GMT
وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
11:24 GMT
ويتصدر "يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة" تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فعاليات اليوم الافتتاحي.
كما سيشهد اليوم الثاني "قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
