نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان
أكد نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير بالجزائر، بوعدلة محمد، أهمية التعاون الجزائري الروسي، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتشعبة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش الدورة الرابعة لمعرض أفريقيا للاستثمار والتجارة الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة 142 دولة، الذي انطلق اليوم الخميس.وأضاف أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي القاري يعكس مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار، ويتيح فرصا جديدة لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، سواء عبر توقيع اتفاقيات ثنائية أو إطلاق مشاريع مشتركة، بما يسهم في تحريك الديناميكية الاقتصادية في القارة.وختم بالقول إن "أفريقيا الشابة والمتجددة تمتلك كل المقومات لتصبح قطبا استثماريا عالميا، شرط أن تنتهج نهج التعاون الحقيقي والتجارة البينية الفاعلة".وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
أكد نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير بالجزائر، بوعدلة محمد، أهمية التعاون الجزائري الروسي، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتشعبة في العديد من القطاعات.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك
" على هامش الدورة الرابعة لمعرض أفريقيا للاستثمار والتجارة الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة 142 دولة، الذي انطلق اليوم الخميس.
وأكد بوعدلة أن العلاقات الجزائرية الروسية لم تعد تقتصر على المجال العسكري فحسب، بل توسعت لتشمل قطاعات اقتصادية متعددة.
وتابع: "الجزائر تسعى إلى تطوير شراكاتها الاقتصادية مع موسكو، والاستفادة من خبراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إطار سياسة تقوم على مبدأ "رابح – رابح".
وأضاف أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي القاري يعكس مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار، ويتيح فرصا جديدة لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، سواء عبر توقيع اتفاقيات ثنائية أو إطلاق مشاريع مشتركة، بما يسهم في تحريك الديناميكية الاقتصادية في القارة.
وختم بالقول إن "أفريقيا الشابة والمتجددة تمتلك كل المقومات لتصبح قطبا استثماريا
عالميا، شرط أن تنتهج نهج التعاون الحقيقي والتجارة البينية الفاعلة".
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض
في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.