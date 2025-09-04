نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/نائب-رئيس-المركز-العربي-الأفريقي-للاستثمار-الجزائر-وروسيا-شريكان-استراتيجيان-1104513278.html
نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان
نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير بالجزائر، بوعدلة محمد، أهمية التعاون الجزائري الروسي، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتشعبة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T16:55+0000
2025-09-04T16:55+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الجزائر
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104503184_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b119e743e5b0644387a6814a29b711a.jpg
جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش الدورة الرابعة لمعرض أفريقيا للاستثمار والتجارة الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة 142 دولة، الذي انطلق اليوم الخميس.وأضاف أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي القاري يعكس مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار، ويتيح فرصا جديدة لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، سواء عبر توقيع اتفاقيات ثنائية أو إطلاق مشاريع مشتركة، بما يسهم في تحريك الديناميكية الاقتصادية في القارة.وختم بالقول إن "أفريقيا الشابة والمتجددة تمتلك كل المقومات لتصبح قطبا استثماريا عالميا، شرط أن تنتهج نهج التعاون الحقيقي والتجارة البينية الفاعلة".وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
https://sarabic.ae/20250904/انطلاق-فعاليات-افتتاح-الدورة-الرابعة-لمعرض-التجارة-البينية-في-الجزائر-1104500483.html
https://sarabic.ae/20250904/وزير-الصحة-الجزائري-لـسبوتنيك-نسعى-لإنشاء-سوق-أفريقية-موحدة-للأدوية-1104510365.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104503184_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_465fae6c5a684ff95a12ad0e596b57da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا

نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار: الجزائر وروسيا شريكان استراتيجيان

16:55 GMT 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / كلمه للرئيس الجزائري خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائرافتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / كلمه للرئيس الجزائري خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر
تابعنا عبر
حصري
أكد نائب رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير بالجزائر، بوعدلة محمد، أهمية التعاون الجزائري الروسي، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتشعبة في العديد من القطاعات.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش الدورة الرابعة لمعرض أفريقيا للاستثمار والتجارة الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة 142 دولة، الذي انطلق اليوم الخميس.
وأكد بوعدلة أن العلاقات الجزائرية الروسية لم تعد تقتصر على المجال العسكري فحسب، بل توسعت لتشمل قطاعات اقتصادية متعددة.
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
11:24 GMT
وتابع: "الجزائر تسعى إلى تطوير شراكاتها الاقتصادية مع موسكو، والاستفادة من خبراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إطار سياسة تقوم على مبدأ "رابح – رابح".
وأضاف أن احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي القاري يعكس مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار، ويتيح فرصا جديدة لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية، سواء عبر توقيع اتفاقيات ثنائية أو إطلاق مشاريع مشتركة، بما يسهم في تحريك الديناميكية الاقتصادية في القارة.
وختم بالقول إن "أفريقيا الشابة والمتجددة تمتلك كل المقومات لتصبح قطبا استثماريا عالميا، شرط أن تنتهج نهج التعاون الحقيقي والتجارة البينية الفاعلة".
وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية
15:40 GMT
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала