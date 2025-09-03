https://sarabic.ae/20250903/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يؤكد-مواصلة--بلاده-ستواصل-دعم-روسيا-في-جهودها-لحماية-مصالحها-1104479951.html
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها
أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ والاتحاد الروسي".وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".وأمس الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب، كما ناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.يشار إلى أن بوتين وكيم جونغ أون، شاركا، الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.
