زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ والاتحاد الروسي".وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".وأمس الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب، كما ناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.يشار إلى أن بوتين وكيم جونغ أون، شاركا، الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها

22:45 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 22:46 GMT 03.09.2025)
تابعنا عبر
أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ والاتحاد الروسي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
08:17 GMT
وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".
وأمس الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".
وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب، كما ناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن بوتين وكيم جونغ أون، شاركا، الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.
