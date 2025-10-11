https://sarabic.ae/20251011/مدفيديف-لكيم-جونغ-أون-بوتين-يولي-اهتماما-كبيرا-لتطوير-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1105862908.html
مدفيديف لكيم جونغ أون: بوتين يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
مدفيديف لكيم جونغ أون: بوتين يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الأمين العام لحزب العمال الكوري، كيم جونغ أون، أن... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T05:50+0000
2025-10-11T05:50+0000
2025-10-11T05:50+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089979353_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_24f82164637ed7131a1c3a04015d6336.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089979353_166:0:2669:1877_1920x0_80_0_0_abbacaba07aaa8871c7f83d509934c01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية
مدفيديف لكيم جونغ أون: بوتين يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
يتبع
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الأمين العام لحزب العمال الكوري، كيم جونغ أون، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية.