ميدفيديف: إنجازات كوريا الديمقراطية في مجال المعدات العسكرية مهمة للغاية

تابعنا عبر
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إنجازات كوريا الديمقراطية الشعبية، في مجال المعدات العسكرية، بأنها بالغة الأهمية.
وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين: "لقد أظهرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كل قدراتها، توحيد الشعب الذي يعيش هنا، لأن عددا كبيرًا من سكان بيونغ يانغ شاركوا فيها (المناسبات الاحتفالية)، وبطبيعة الحال، الجيش الكوري المسلح، والإنجازات في مجال المعدات العسكرية، والتي في رأيي، مهمة للغاية".
كما وجّه ميدفيديف الشكر لكوريا الديمقراطية على المآثر البطولية لعسكرييها، الذين قدموا الدعم للقوات الروسية في مقاطعة كورسك.

وقال ميدفيديف: "مرة أخرى، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناننا الكبير للشعب الكوري والزعيم الكوري كيم جونغ أون، على القرارات التي تم اتخاذها والأعمال البطولية للعسكريين الكوريين في مساعدة قواتنا على سحق العدو في مقاطعة كورسك. شكرا جزيلا".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية
8 أكتوبر, 19:05 GMT
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن المساعدة التي قدمها العسكريون الكوريون لروسيا في الموقف الصعب ستبقى إلى الأبد في سجلات الصداقة الأخوية بين البلدين.
وقال ميدفيديف، خلال المباحثات مع أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري تشو يونع وون، خلال زيارته لكوريا الديمقراطية: "لا يسعني إلا أن أشير إلى أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، وبأمر من القائد المحترم كيم جونغ أون، جاءت القوات المسلحة لنجدة بلدنا. وسيبقى هذا أيضًا خالدًا في سجلات صداقتنا الأخوية".

وأضاف: "إنني على ثقة بأن الدولة الكورية ستواصل التقدم على طريق التنمية الشاملة والازدهار تحت قيادة الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة كيم جونغ أون".

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الديمقراطية إلى "جنة اشتراكية مزدهرة"
03:06 GMT
وصرح سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية تشو يونغ وون، يوم الخميس الماضي، أن العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تتطور بشكل ديناميكي في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة.

وقال تشو ونغ وون، خلال اجتماعه مع رئيس حزب "روسيا الموحدة" ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف: " التعاون الوثيق بين بلدينا يتطور بشكل ديناميكي في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وأعتقد أن دور حزبي بلدينا في مواصلة تعزيز هذه العلاقات بالغ الأهمية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.
وقال بوتين، في اجتماع مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية والتحالف".
موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير
