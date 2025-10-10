https://sarabic.ae/20251010/ميدفيديف-إنجازات-كوريا-الديمقراطية-في-مجال-المعدات-العسكرية-مهمة-للغاية-1105853703.html

ميدفيديف: إنجازات كوريا الديمقراطية في مجال المعدات العسكرية مهمة للغاية

ميدفيديف: إنجازات كوريا الديمقراطية في مجال المعدات العسكرية مهمة للغاية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إنجازات كوريا الديمقراطية الشعبية، في مجال المعدات العسكرية، بأنها بالغة الأهمية.

وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين: "لقد أظهرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كل قدراتها، توحيد الشعب الذي يعيش هنا، لأن عددا كبيرًا من سكان بيونغ يانغ شاركوا فيها (المناسبات الاحتفالية)، وبطبيعة الحال، الجيش الكوري المسلح، والإنجازات في مجال المعدات العسكرية، والتي في رأيي، مهمة للغاية".كما وجّه ميدفيديف الشكر لكوريا الديمقراطية على المآثر البطولية لعسكرييها، الذين قدموا الدعم للقوات الروسية في مقاطعة كورسك.وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن المساعدة التي قدمها العسكريون الكوريون لروسيا في الموقف الصعب ستبقى إلى الأبد في سجلات الصداقة الأخوية بين البلدين.وقال ميدفيديف، خلال المباحثات مع أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري تشو يونع وون، خلال زيارته لكوريا الديمقراطية: "لا يسعني إلا أن أشير إلى أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، وبأمر من القائد المحترم كيم جونغ أون، جاءت القوات المسلحة لنجدة بلدنا. وسيبقى هذا أيضًا خالدًا في سجلات صداقتنا الأخوية".وصرح سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية تشو يونغ وون، يوم الخميس الماضي، أن العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تتطور بشكل ديناميكي في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.وقال بوتين، في اجتماع مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية والتحالف".موسكو تهنئ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين للتحرير

