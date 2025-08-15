عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
موسكو تهنأ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من اليابان
بعث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، برقية تهنئة إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير شبه الجزيرة...
وفي البرقية، أشار مدفيديف إلى الأهمية التاريخية لهذه المناسبة، مشيدا بذكرى "الوطنيين الكوريين والجنود وضباط الجيش الأحمر، الذين أظهروا شجاعة وبطولة لا مثيل لها في النضال من أجل حرية واستقلال كوريا".وأولى ميدفيديف اهتماما خاصا للتفاعل الحديث بين البلدين والعلاقات القوية بينهما.وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أعرب ميدفيديف عن ثقته في أن الجهود المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية ستؤدي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل أكبر.وفي الختام، تمنى لكيم جونج أون "الصحة الجيدة والنجاح في أنشطته المسؤولة" ولمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "الازدهار والرفاهية".وبحسب الوكالة الكورية، فإنه في اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، طلب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، وتمنى للنواب الروس التوفيق.رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على رأس الوفد، يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدعوة من مجلس الشعب الأعلى. وكان قد التقى في وقت سابق رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى للجمهورية، تشوي ريونغ هاي، حيث ناقشا سبل التعاون البرلماني بين البلدين.في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يُعدّ يوم 15 أغسطس عطلة وطنية، وهو يوم التحرير: قبل 80 عامًا، هزمت وحدات من الجيش الأحمر ومفارز من الوطنيين الكوريين جيش كوانتونغ الياباني وحرّرت شبه الجزيرة الكورية. في كوريا الجنوبية، يُحتفل بهذا العيد أيضًا كيوم التحرير.الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع كيم جونغ أونرئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
موسكو تهنأ بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من اليابان

بعث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، برقية تهنئة إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير شبه الجزيرة الكورية من الاستعمار الياباني، أعرب فيها عن أمله في مواجهة مشتركة للممارسات "الاستعمارية الجديدة" للغرب.
وفي البرقية، أشار مدفيديف إلى الأهمية التاريخية لهذه المناسبة، مشيدا بذكرى "الوطنيين الكوريين والجنود وضباط الجيش الأحمر، الذين أظهروا شجاعة وبطولة لا مثيل لها في النضال من أجل حرية واستقلال كوريا".
وأولى ميدفيديف اهتماما خاصا للتفاعل الحديث بين البلدين والعلاقات القوية بينهما.

وقال: "تقف شعوبنا اليوم جنبًا إلى جنب في وجه قوى التدمير الخارجية، وتبذل جهودًا حثيثة لبناء نظام عالمي عادل. وخير دليل على متانة الروابط الأخوية التي تجمع روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو المشاركة الفعالة لجنود جيش الشعب الكوري في تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب الذين غزوا أراضيها".

وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أعرب ميدفيديف عن ثقته في أن الجهود المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية ستؤدي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل أكبر.
وأضاف: "أتوقع أن يساهم التعاون بين الحزب السياسي لعموم روسيا المتحدة وحزب العمال الكوري مساهمة كبيرة في تحقيق الأهداف المشتركة ، بما في ذلك في سياق معارضة الممارسات الاستعمارية الجديدة للغرب الجماعي".

وفي الختام، تمنى لكيم جونج أون "الصحة الجيدة والنجاح في أنشطته المسؤولة" ولمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "الازدهار والرفاهية".
وبحسب الوكالة الكورية، فإنه في اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، طلب زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، وتمنى للنواب الروس التوفيق.
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على رأس الوفد، يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدعوة من مجلس الشعب الأعلى. وكان قد التقى في وقت سابق رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى للجمهورية، تشوي ريونغ هاي، حيث ناقشا سبل التعاون البرلماني بين البلدين.

كما التقى بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهنأ نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قيادة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.

في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يُعدّ يوم 15 أغسطس عطلة وطنية، وهو يوم التحرير: قبل 80 عامًا، هزمت وحدات من الجيش الأحمر ومفارز من الوطنيين الكوريين جيش كوانتونغ الياباني وحرّرت شبه الجزيرة الكورية. في كوريا الجنوبية، يُحتفل بهذا العيد أيضًا كيوم التحرير.
