كيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيا

13.08.2025
وأشارت الوكالة إلى أن المحادثة جرت في "أجواء ودية ورفاقية دافئة".وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون عبّر عن امتنانه العميق لتقدير بوتين لبلاده ومقاتليها، وجدّد التأكيد على أن كوريا الديمقراطية ستبقى وفية لروح المعاهدة الموقعة مع روسيا، وستواصل بالكامل دعم جميع التدابير التي تتخذها القيادة الروسية.وأوضحت أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، واتفقا على مواصلة التواصل الوثيق في المستقبل.وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق عن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، موضحاً أنهما أكدا التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.كما أعرب بوتين خلال الاتصال عن تقديره الكبير لدعم كوريا الديمقراطية خلال عملية تحرير منطقة كورسك من تشكيلات النظام الأوكراني.
