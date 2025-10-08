نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية
روسيا
ووصل مدفيديف إلى بيونغ يانغ على رأس وفد من حزب روسيا الموحدة الذي يزور كوريا الشمالية بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، التي ستقام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.وحزب العمال الكوري هو الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية الشعبية، ويعتبر تاريخ تأسيس الحزب يوم 10 أكتوبر 1945، عندما أتم تشكيل مكتب التنظيم الكوري الشمالي للحزب الشيوعي الكوري في اجتماع لممثلي المنظمات الشيوعية في خمس محافظات بكوريا الديمقراطية، وحتى عام 1946، كان يُعرف باسم الحزب الشيوعي الكوري.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
https://sarabic.ae/20251001/بيلاؤوسوف-مشاركة-قوات-كوريا-الديمقراطية-بتحرير-كورسك-تأكيد-على-التحالف-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-1105503668.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

19:05 GMT 08.10.2025
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف، وصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكوري.
ووصل مدفيديف إلى بيونغ يانغ على رأس وفد من حزب روسيا الموحدة الذي يزور كوريا الشمالية بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، التي ستقام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
وحزب العمال الكوري هو الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية الشعبية، ويعتبر تاريخ تأسيس الحزب يوم 10 أكتوبر 1945، عندما أتم تشكيل مكتب التنظيم الكوري الشمالي للحزب الشيوعي الكوري في اجتماع لممثلي المنظمات الشيوعية في خمس محافظات بكوريا الديمقراطية، وحتى عام 1946، كان يُعرف باسم الحزب الشيوعي الكوري.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ
1 أكتوبر, 15:25 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.
وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
