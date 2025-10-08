https://sarabic.ae/20251008/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يصل-إلى-كوريا-الديمقراطية-الشعبية--1105772741.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف، وصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في...
ووصل مدفيديف إلى بيونغ يانغ على رأس وفد من حزب روسيا الموحدة الذي يزور كوريا الشمالية بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، التي ستقام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.وحزب العمال الكوري هو الحزب الحاكم في كوريا الديمقراطية الشعبية، ويعتبر تاريخ تأسيس الحزب يوم 10 أكتوبر 1945، عندما أتم تشكيل مكتب التنظيم الكوري الشمالي للحزب الشيوعي الكوري في اجتماع لممثلي المنظمات الشيوعية في خمس محافظات بكوريا الديمقراطية، وحتى عام 1946، كان يُعرف باسم الحزب الشيوعي الكوري.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
