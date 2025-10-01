عربي
أمساليوم
بث مباشر
بيلاؤوسوف: مشاركة قوات كوريا الديمقراطية بتحرير كورسك تأكيد على التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ
بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ
بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة القوات الكورية الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين كانت... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T15:25+0000
2025-10-01T15:47+0000
روسيا
كوريا الشمالية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أزاح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير دفاع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجنرال نو كوانغ تشول، الستار عن تمثال "حلفاء. الجنود الكوريون"، المُكرس لبطولة الثوار الكوريين الذين كانوا حلفاء للجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية".وتابع: "أنا على ثقة بأن هذا النصب التذكاري سيكون بمثابة تكريم للجيل المنتصر ومساهمة مهمة في الحفاظ على الحقيقة التاريخية".وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية لقادة كوريا وروسيا، تتطور العلاقات بين بلدينا اليوم في شراكة شاملة وهادفة. سندعم تماما نضال روسيا، حكومة وجيشا وشعبا، الذيت تحت قيادة الرئيس بوتين، يدافعون بثقة عن حق السيادة والسلامة الإقليمية ومصالح البلاد". وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html
https://sarabic.ae/20250903/كيم-جونغ-أون-خلال-لقائه-بوتين-علاقاتنا-مع-روسيا-تتطور-في-جميع-المجالات-وسنبحث-آفاق-تطويرها-1104450904.html
بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ

15:25 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 01.10.2025)
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة القوات الكورية الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين كانت تأكيدا على التحالف الاستراتيجي الشامل بين روسيا وكوريا الديمقراطية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أزاح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير دفاع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجنرال نو كوانغ تشول، الستار عن تمثال "حلفاء. الجنود الكوريون"، المُكرس لبطولة الثوار الكوريين الذين كانوا حلفاء للجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية".

وقال بيلاؤوسوف خلال حفل الافتتاح: "مشاركة الجنود الكوريين في تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين كانت تأكيدا على التحالف الاستراتيجي الشامل بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
3 سبتمبر, 05:40 GMT
وتابع: "أنا على ثقة بأن هذا النصب التذكاري سيكون بمثابة تكريم للجيل المنتصر ومساهمة مهمة في الحفاظ على الحقيقة التاريخية".

بدوره، قال وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إن "لوحات المعارك الدامية من أجل تحرير كوريا تسجل بوضوح مآثر جنود الجيش الأحمر الذين قاتلوا بشجاعة على خطوط المواجهة في الحرب العالمية الثانية. سيظل جيشنا وشعبنا يتذكران دائما إنجازهما الدولي النبيل".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتينورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
3 سبتمبر, 05:58 GMT
وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية لقادة كوريا وروسيا، تتطور العلاقات بين بلدينا اليوم في شراكة شاملة وهادفة. سندعم تماما نضال روسيا، حكومة وجيشا وشعبا، الذيت تحت قيادة الرئيس بوتين، يدافعون بثقة عن حق السيادة والسلامة الإقليمية ومصالح البلاد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.

وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
