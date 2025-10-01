https://sarabic.ae/20251001/بيلاؤوسوف-مشاركة-قوات-كوريا-الديمقراطية-بتحرير-كورسك-تأكيد-على-التحالف-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-1105503668.html

بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ

بيلاؤوسوف: مشاركة كوريا الديمقراطية في تحرير كورسك تؤكد التحالف بين موسكو وبيونغ يانغ

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة القوات الكورية الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين كانت...

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أزاح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير دفاع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجنرال نو كوانغ تشول، الستار عن تمثال "حلفاء. الجنود الكوريون"، المُكرس لبطولة الثوار الكوريين الذين كانوا حلفاء للجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية".وتابع: "أنا على ثقة بأن هذا النصب التذكاري سيكون بمثابة تكريم للجيل المنتصر ومساهمة مهمة في الحفاظ على الحقيقة التاريخية".وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية لقادة كوريا وروسيا، تتطور العلاقات بين بلدينا اليوم في شراكة شاملة وهادفة. سندعم تماما نضال روسيا، حكومة وجيشا وشعبا، الذيت تحت قيادة الرئيس بوتين، يدافعون بثقة عن حق السيادة والسلامة الإقليمية ومصالح البلاد". وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسياأوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين

