عربي
https://sarabic.ae/20251022/كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1106262443.html
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
وجاء في بيان للهيئة: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الشرق".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت، في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول، بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أطلقت صاروخًا باليستيًا في الاتجاه الشرقي.
وجاء في بيان للهيئة: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الشرق".
كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
كوريا الديمقراطية الشعبية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية تحت أي ظرف
29 سبتمبر, 16:33 GMT
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت، في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت البعثة في بيان:
"وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه".
وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
