كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
22.10.2025
2025-10-22T00:02+0000
2025-10-22T00:02+0000
2025-10-22T00:02+0000
وجاء في بيان للهيئة: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الشرق".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت، في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان للهيئة: "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الشرق".
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت، في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية
، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
"وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه".
وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.