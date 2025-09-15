كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/كوريا-الديمقراطية-وضعنا-كدولة-نووية-لا-رجعة-فيه-1104852583.html
كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه
كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه
سبوتنيك عربي
أصدرت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T06:06+0000
2025-09-15T06:06+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
وقالت البعثة في بيان: "وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه".وجاء في بيان البعثة: "ندين ونرفض بشدة العمل الاستفزازي للولايات المتحدة المتمثل في الكشف مرة أخرى عن نيتها العدائية الثابتة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونعرب عن قلقنا الجاد إزاء العواقب السلبية المترتبة على ذلك".وانتقدت بيونغ يانغ الجهود الأمريكية لنزع سلاحها النووي ووصفتها بأنها "عمل استفزازي" للتدخل في شؤونها الداخلية.وأوضحت أن "موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة نووية والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة قد أصبح لا رجعة فيه"، مشددة على أنها "ستعارض وترفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي".وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، معهدًا بحثيًا طوّر محركًا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، إذ أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت اختبارا أرضيا لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون.وفي وقت سابق، أعلن الزعيم كيم جونغ أون، أن بلاده ستطرح سياسة التطوير المتزامن للأسلحة النووية والقوات التقليدية خلال الاجتماع التاسع لحزب العمال الكوري.كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أونكيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيا
https://sarabic.ae/20250913/كيم-جونج-أون-كوريا-الديمقراطية-ستعرض-سياستها-النووية-في-اجتماع-الحزب-المقبل-1104801957.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه

06:06 GMT 15.09.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
أصدرت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت البعثة في بيان: "وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه".

وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان البعثة: "ندين ونرفض بشدة العمل الاستفزازي للولايات المتحدة المتمثل في الكشف مرة أخرى عن نيتها العدائية الثابتة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونعرب عن قلقنا الجاد إزاء العواقب السلبية المترتبة على ذلك".

وأكدت بيونغ يانغ أنه في حين أن واشنطن انتقدت امتلاك كوريا الديمقراطية للأسلحة النووية ووصفته بأنه "غير قانوني"، فإن الولايات المتحدة هي التي تقوّض النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية من خلال تعزيزها المتطرف للأسلحة النووية.

وانتقدت بيونغ يانغ الجهود الأمريكية لنزع سلاحها النووي ووصفتها بأنها "عمل استفزازي" للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضحت أن "موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة نووية والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة قد أصبح لا رجعة فيه"، مشددة على أنها "ستعارض وترفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي".
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية ستعرض سياستها النووية في اجتماع الحزب المقبل
13 سبتمبر, 02:20 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، معهدًا بحثيًا طوّر محركًا يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع، إذ أعلنت إدارة الصواريخ في كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت اختبارا أرضيا لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه مصنوع من مواد مركبة تعتمد على ألياف الكربون.
وفي وقت سابق، أعلن الزعيم كيم جونغ أون، أن بلاده ستطرح سياسة التطوير المتزامن للأسلحة النووية والقوات التقليدية خلال الاجتماع التاسع لحزب العمال الكوري.
كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
كيم جونغ أون يؤكد لبوتين دعم كوريا الديمقراطية الكامل لروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала