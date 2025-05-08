https://sarabic.ae/20250508/كوريا-الديمقراطية-تجري-تدريبات-صاروخية-ومدفعية-بإشراف-كيم-جونغ-أون-1100329232.html
كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
أفادت إذاعة "صوت كوريا" اليوم الجمعة بأن كوريا الديمقراطية أجرت تدريبات بالصواريخ والمدفعية بعيدة المدى يوم الخميس، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T22:16+0000
2025-05-08T22:16+0000
2025-05-08T22:16+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت، يوم الخميس، أن بيونغ يانغ أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.وتتهم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الدولتين الحليفتين.ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية الشعبية، التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن هذه الخطوات "ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية". كما تتهم جمهورية كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة، بمستوى قياسي جديد.وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، في 10 مارس/آذار الماضي، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة الربيعية.
https://sarabic.ae/20250508/كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي-1100288510.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
أفادت إذاعة "صوت كوريا" اليوم الجمعة بأن كوريا الديمقراطية أجرت تدريبات بالصواريخ والمدفعية بعيدة المدى يوم الخميس، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.
وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت، يوم الخميس، أن بيونغ يانغ أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية
قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
وتتهم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الدولتين الحليفتين.
ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية الشعبية، التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن هذه الخطوات "ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية".
كما تتهم جمهورية كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة، بمستوى قياسي جديد.
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
، في 10 مارس/آذار الماضي، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة الربيعية.