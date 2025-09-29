https://sarabic.ae/20250929/كوريا-الديمقراطية-الشعبية-لن-نتخلى-عن-قدراتنا-النووية-تحت-أي-ظرف-1105427284.html
كوريا الديمقراطية الشعبية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية تحت أي ظرف
كوريا الديمقراطية الشعبية: لن نتخلى عن قدراتنا النووية تحت أي ظرف
صرح نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية كيم سون غيونغ، اليوم الاثنين، بأن بلاده لن تتخلى عن قدراتها النووية "تحت أي ظرف من الظروف"، على حد تعبيره.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".وقالت البعثة الكورية الديمقراطية في بيان: "وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه"، مشددة على أنها "ستعارض وترفض بشكل شامل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي".كيم جونغ أون: كوريا الديمقراطية ستعرض سياستها النووية في اجتماع الحزب المقبلكوريا الديمقراطية تجري تدريبات صاروخية ومدفعية بإشراف كيم جونغ أون
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الديمقراطي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "فرض ما يسمى بنزع السلاح النووي على كوريا الديمقراطية الشعبية هو بمثابة مطالبة بالتخلي عن سيادتنا وحقنا في الوجود. هذا انتهاك لدستورنا. لن نتخلى أبدًا عن قدراتنا النووية، ولن نحيد عن هذا الموقف تحت أي ظرف من الظروف".
وفي وقت سابق، أصدرت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
