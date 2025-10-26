https://sarabic.ae/20251026/بوتين-يوجه-تحية-للمشاركين-بمنتدى-التعاون-الدولي-في-روسيا-1106403113.html
بوتين يوجه تحية للمشاركين بمنتدى التعاون الدولي في روسيا
سبوتنيك عربي
بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببرقية تهنئة إلى المشاركين في منتدى التعاون الدولي بمناسبة الذكرى المئوية للدبلوماسية العامة الروسية. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T08:38+0000
2025-10-26T08:38+0000
2025-10-26T08:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c002888d127ea33c2f94b022c579a06.jpg
وأشار الرئيس الروسي، إلى دور الوكالة الاتحادية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج ووكالة التعاون الإنساني الروسي الدولي في تشكيل صورة روسيا في الخارج.وقال بوتين في برقية قرأها فاليري فادييف، المستشار الرئاسي ورئيس مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه السياسة الخارجية، نجحت "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الروسي الدولي) ليس فقط في الحفاظ على علاقات بناءة مع المنظمات غير الحكومية في العديد من البلدان، بل وفي تطويرها أيضًا. كما تنفذ العديد من المشاريع في مجالي التعليم والتوعية. ويجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لرسم صورة موضوعية لبلادنا في الخارج ونشر اللغة الروسية".وأشار إلى أن ممثلية "روس سوترودنيتشيستفو" أصبحت خليفة للجمعية الاتحادية للعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية، التي تأسست قبل 100 عام وأطلقت "عملاً منهجياً لتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل مع شعوب الدول الأخرى".وأضاف: "خلال المنتدى، سنحدد مهام العمل المستقبلي، بما في ذلك في مجالات مثل الحفاظ على ذكرى الحرب الوطنية العظمى، وحماية القيم الأخلاقية التقليدية، ومكافحة مظاهر النازية الجديدة والاستعمار الجديد".وتابع: "وأنا على ثقة بأنكم ستتمكنون من طرح مقترحات ومبادرات قيّمة تُسهم في بناء مجتمع دولي حقيقي، متساوٍ، ومتبادل المنفعة".وقال: "لا شك أن جهود الدبلوماسية العامة تسهم في ضمان المصالح المشروعة لروسيا على الساحة الدولية وتعزيز تعاوننا مع الشركاء والحلفاء ذوي التفكير المماثل من أجل بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب".
