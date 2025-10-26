https://sarabic.ae/20251026/انطلاق-منتدى-التعاون-الدولي-في-روسيا-بمشاركة-أكثر-من-60-دولة-فيديو-1106402226.html
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
انطلق منتدى التعاون الدولي، اليوم الاحد، في روسيا، ويجمع أكثر من 2000 مشارك روسي وأجنبي، من ممثلين عن أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا... 26.10.2025
ويناقش المنتدى قضايا التعاون في الثقافة والعلوم، وسبل تحقيق السيادة الحقيقية، وتعزيز التنمية، إضافة إلى مكافحة الاستعمار الجديد والنازية الجديدة.وافتُتح المنتدى بعزف النشيد الوطني الروسي. وألقى فاديم فاديف، مستشار الرئيس الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كلمة ترحيبية من الرئيس.وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "روسيا لديها العديد من الأصدقاء الطيبين والموثوقين الذين يشاركوننا قيمنا".
2025
انطلق منتدى التعاون الدولي، اليوم الاحد، في روسيا، ويجمع أكثر من 2000 مشارك روسي وأجنبي، من ممثلين عن أكثر من 60 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويناقش المنتدى قضايا التعاون في الثقافة والعلوم، وسبل تحقيق السيادة الحقيقية، وتعزيز التنمية، إضافة إلى مكافحة الاستعمار الجديد والنازية الجديدة.
وافتُتح المنتدى بعزف النشيد الوطني الروسي. وألقى فاديم فاديف، مستشار الرئيس الروسي، رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كلمة ترحيبية من الرئيس.
وقال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن "روسيا لديها العديد من الأصدقاء الطيبين والموثوقين الذين يشاركوننا قيمنا".