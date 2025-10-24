المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"بريكس" يقلد علي الشلاه وسام المجموعة الثقافي

عربي
وشارك في التكريم المنسق العام لرابطة كتاب "بريكس"، الشاعر فاديم تيريوخين، كما حضر الفعالية عدد من الأدباء والفنانين الروس، ومستشار سفارة فلسطين في روسيا الاتحادية، الشاعر عبد الله عيسى، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.والدكتور علي الشلاه هو شاعر وكاتب ومثقف عراقي بارز، يعد من الشخصيات المعروفة في المشهد الثقافي العربي والدولي، وحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بغداد، ثم نال درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة اليرموك الأردنية عن أطروحته الموسومة "أسئلة المأساة".وأكمل الشلاه مسيرته الأكاديمية، بحصوله على دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة بيرن السويسرية عن أطروحته الموسومة "المرأة شاعرة – القصيدة النسوية العربية المعاصرة"، وهي دراسة نقدية رائدة في حقل الأدب النسوي العربي الحديث. وخلال سنوات إقامته في الأردن، أسهم الدكتور علي الشلاه في إدارة غاليري الفينيق للثقافة والفنون، كما تولى ادارة تحرير جريدة "الفينيق" الثقافية، ليواصل من خلالها مشروعه في دعم الإبداع العربي وإبراز الأصوات الأدبية الجديدة. وفي سويسرا، ترأس الشلاه المركز الثقافي العربي السويسري (غاليري الأرض – زيورخ)، وأسس وأدار مهرجان المتنبي الثقافي العالمي الذي أقيمت له 12 دورة ناجحة جمعت أدباء وفنانين من مختلف أنحاء العالم.ويترأس علي الشلاه حاليا مؤسسة بابل العالمية للثقافات والفنون، التي تنظم سنويا مهرجان بابل للثقافات العالمية، أحد أبرز الملتقيات الثقافية الدولية التي تحتفي بالحوار الإنساني وتلاقي الحضارات.وشغل الشلاه سابقا عضوية مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل، إذ ترأس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، وأسهم في تطوير السياسات الثقافية والإعلامية الوطنية، كما تولى رئاسة شبكة الإعلام العراقي ومجلس أمنائها بعد إلغاء وزارة الإعلام وتأسيس الشبكة بديلا عنها، ليدير مرحلة مفصلية في بناء الإعلام العراقي الحديث. وأصدر الدكتور علي الشلاه 11 ديوانا شعريا باللغة العربية، وتُرجمت نصوصه إلى الألمانية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والتركية، والفارسية، والصربية، والروسية، والصينية، والبنغالية. وقد كتب عن تجربته الشعرية عدد من أبرز الأدباء والنقاد العرب والأجانب، مشيدين بفرادته الفنية وقدرته على الجمع بين الحس الإنساني والعمق الجمالي في رؤيته للعالم.
قلد رئيس المنتدى الاقتصادي الدولي لمجموعة "بريكس" والمدير العام لصندوق (أصنع الخير) الخيري، دمتري لي خان شين، الشاعر العراقي د. علي الشلاه، بوسام "بريكس" الثقافي الدولي، لجهوده في تفعيل التواصل الثقافي بين الحضارات والدول عبر تجربته الكبيرة في بابل وبغداد وعمان وزيورخ.
وشارك في التكريم المنسق العام لرابطة كتاب "بريكس"، الشاعر فاديم تيريوخين، كما حضر الفعالية عدد من الأدباء والفنانين الروس، ومستشار سفارة فلسطين في روسيا الاتحادية، الشاعر عبد الله عيسى، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
والدكتور علي الشلاه هو شاعر وكاتب ومثقف عراقي بارز، يعد من الشخصيات المعروفة في المشهد الثقافي العربي والدولي، وحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بغداد، ثم نال درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة اليرموك الأردنية عن أطروحته الموسومة "أسئلة المأساة".
وأكمل الشلاه مسيرته الأكاديمية، بحصوله على دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة بيرن السويسرية عن أطروحته الموسومة "المرأة شاعرة – القصيدة النسوية العربية المعاصرة"، وهي دراسة نقدية رائدة في حقل الأدب النسوي العربي الحديث.
وخلال سنوات إقامته في الأردن، أسهم الدكتور علي الشلاه في إدارة غاليري الفينيق للثقافة والفنون، كما تولى ادارة تحرير جريدة "الفينيق" الثقافية، ليواصل من خلالها مشروعه في دعم الإبداع العربي وإبراز الأصوات الأدبية الجديدة.
وفي سويسرا، ترأس الشلاه المركز الثقافي العربي السويسري (غاليري الأرض – زيورخ)، وأسس وأدار مهرجان المتنبي الثقافي العالمي الذي أقيمت له 12 دورة ناجحة جمعت أدباء وفنانين من مختلف أنحاء العالم.
ويترأس علي الشلاه حاليا مؤسسة بابل العالمية للثقافات والفنون، التي تنظم سنويا مهرجان بابل للثقافات العالمية، أحد أبرز الملتقيات الثقافية الدولية التي تحتفي بالحوار الإنساني وتلاقي الحضارات.
وشغل الشلاه سابقا عضوية مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل، إذ ترأس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، وأسهم في تطوير السياسات الثقافية والإعلامية الوطنية، كما تولى رئاسة شبكة الإعلام العراقي ومجلس أمنائها بعد إلغاء وزارة الإعلام وتأسيس الشبكة بديلا عنها، ليدير مرحلة مفصلية في بناء الإعلام العراقي الحديث.
وأصدر الدكتور علي الشلاه 11 ديوانا شعريا باللغة العربية، وتُرجمت نصوصه إلى الألمانية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والتركية، والفارسية، والصربية، والروسية، والصينية، والبنغالية. وقد كتب عن تجربته الشعرية عدد من أبرز الأدباء والنقاد العرب والأجانب، مشيدين بفرادته الفنية وقدرته على الجمع بين الحس الإنساني والعمق الجمالي في رؤيته للعالم.
