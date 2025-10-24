https://sarabic.ae/20251024/المنتدى-الاقتصادي-الدولي-لـبريكس-يقلد-علي-الشلاه-وسام-المجموعة-الثقافي-1106357004.html

المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"بريكس" يقلد علي الشلاه وسام المجموعة الثقافي

المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"بريكس" يقلد علي الشلاه وسام المجموعة الثقافي

سبوتنيك عربي

قلد رئيس المنتدى الاقتصادي الدولي لمجموعة "بريكس" والمدير العام لصندوق (أصنع الخير) الخيري، دمتري لي خان شين، الشاعر العراقي د. علي الشلاه، بوسام "بريكس"... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T13:30+0000

2025-10-24T13:30+0000

2025-10-24T13:30+0000

العراق

روسيا

ثقافة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106356492_156:0:1105:534_1920x0_80_0_0_871a74c5124e770624d1795792c990a6.jpg

وشارك في التكريم المنسق العام لرابطة كتاب "بريكس"، الشاعر فاديم تيريوخين، كما حضر الفعالية عدد من الأدباء والفنانين الروس، ومستشار سفارة فلسطين في روسيا الاتحادية، الشاعر عبد الله عيسى، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.والدكتور علي الشلاه هو شاعر وكاتب ومثقف عراقي بارز، يعد من الشخصيات المعروفة في المشهد الثقافي العربي والدولي، وحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بغداد، ثم نال درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة اليرموك الأردنية عن أطروحته الموسومة "أسئلة المأساة".وأكمل الشلاه مسيرته الأكاديمية، بحصوله على دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة بيرن السويسرية عن أطروحته الموسومة "المرأة شاعرة – القصيدة النسوية العربية المعاصرة"، وهي دراسة نقدية رائدة في حقل الأدب النسوي العربي الحديث. وخلال سنوات إقامته في الأردن، أسهم الدكتور علي الشلاه في إدارة غاليري الفينيق للثقافة والفنون، كما تولى ادارة تحرير جريدة "الفينيق" الثقافية، ليواصل من خلالها مشروعه في دعم الإبداع العربي وإبراز الأصوات الأدبية الجديدة. وفي سويسرا، ترأس الشلاه المركز الثقافي العربي السويسري (غاليري الأرض – زيورخ)، وأسس وأدار مهرجان المتنبي الثقافي العالمي الذي أقيمت له 12 دورة ناجحة جمعت أدباء وفنانين من مختلف أنحاء العالم.ويترأس علي الشلاه حاليا مؤسسة بابل العالمية للثقافات والفنون، التي تنظم سنويا مهرجان بابل للثقافات العالمية، أحد أبرز الملتقيات الثقافية الدولية التي تحتفي بالحوار الإنساني وتلاقي الحضارات.وشغل الشلاه سابقا عضوية مجلس النواب العراقي عن محافظة بابل، إذ ترأس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، وأسهم في تطوير السياسات الثقافية والإعلامية الوطنية، كما تولى رئاسة شبكة الإعلام العراقي ومجلس أمنائها بعد إلغاء وزارة الإعلام وتأسيس الشبكة بديلا عنها، ليدير مرحلة مفصلية في بناء الإعلام العراقي الحديث. وأصدر الدكتور علي الشلاه 11 ديوانا شعريا باللغة العربية، وتُرجمت نصوصه إلى الألمانية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والتركية، والفارسية، والصربية، والروسية، والصينية، والبنغالية. وقد كتب عن تجربته الشعرية عدد من أبرز الأدباء والنقاد العرب والأجانب، مشيدين بفرادته الفنية وقدرته على الجمع بين الحس الإنساني والعمق الجمالي في رؤيته للعالم.

https://sarabic.ae/20241023/1094075757.html

https://sarabic.ae/20251005/سيرغي-يسينين-شاعر-الحب-والطبيعة-والحزن-الروسي-الجميل--1105641923.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, روسيا, ثقافة, العالم العربي, الأخبار