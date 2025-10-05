سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
راديو
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1895، ولد ذلك الصبي الذي سيصبح ترجمة للجمال والحزن معا.. الذي سيرسم بقلمه قوس قزح فوق القرى الروسية، وينحت من كلماته أنهارا تتدفق شاعرية تعانق الأرواح.إنه الشاعر سيرغي يسينين.. ذلك الفلاح الذي جاء إلى المدينة بحذاء ملطخ بالطين وقلب مليء بالقصائد، ليفتن العالم بشعره الذي لا يشبه سوى صفاء الليل الروسي ونجومه، حيث الجمال مؤلم، والحزن جميل، والشعر هو الوطن الأخير.يقول الكاتب والمترجم الدكتور فريد حاتم الشحف، في حديث لبرنامجنا:وأشار الشحف إلى أن "حب يسينين للطبيعة لم يكن منفصلًا عن حبه للإنسان الذي يعيش فيها، فنشأته بين الفلاحين جعلته يفهم هموم الفلاحين البسطاء، أفراحهم البسيطة، وإيمانهم العميق. صوّر في شعره حفلات الزفاف الريفية، الأعياد الدينية، وصراع الإنسان اليومي مع الأرض، وكانت جدته هي من غرست فيه حب الحكايات الشعبية والأساطير السلافية. هذا التأثير جعل شعره مليئا بالكائنات الأسطورية والرموز المستمدة من الفلكلور، مما أضاف له بُعدا سحريا".بدوره، قال الشاعر المعروف الدكتور أيمن أبو الشعر لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، روسيا تحتفل بالذكرى الـ130 لميلاد الشاعر الروسي سيرغي يسينين.
في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1895، ولد ذلك الصبي الذي سيصبح ترجمة للجمال والحزن معا.. الذي سيرسم بقلمه قوس قزح فوق القرى الروسية، وينحت من كلماته أنهارا تتدفق شاعرية تعانق الأرواح.
إنه الشاعر سيرغي يسينين.. ذلك الفلاح الذي جاء إلى المدينة بحذاء ملطخ بالطين وقلب مليء بالقصائد، ليفتن العالم بشعره الذي لا يشبه سوى صفاء الليل الروسي ونجومه، حيث الجمال مؤلم، والحزن جميل، والشعر هو الوطن الأخير.
يقول الكاتب والمترجم الدكتور فريد حاتم الشحف، في حديث لبرنامجنا:

يلقب سيرغي يسينين بشاعر القرية عن جدارة، فقد شكلت نشأته في كونستانتينوفو، عموده الفقري الشعري وهويته الفنية. لم تكن القرية مجرد مكان ولد فيه، بل كانت العالم الذي استقى منه كل صوره الشعرية الأولى، والعدسة التي نظر من خلالها إلى الحياة والجمال. فنشأته في أحضان طبيعة قاسية وغنية جعلته يرى القدسية في التفاصيل البسيطة. كانت أشجار البتولا، الحقول الشاسعة، القمر، والأنهار تمتلك حضورا روحانيا.

وأشار الشحف إلى أن "حب يسينين للطبيعة لم يكن منفصلًا عن حبه للإنسان الذي يعيش فيها، فنشأته بين الفلاحين جعلته يفهم هموم الفلاحين البسطاء، أفراحهم البسيطة، وإيمانهم العميق. صوّر في شعره حفلات الزفاف الريفية، الأعياد الدينية، وصراع الإنسان اليومي مع الأرض، وكانت جدته هي من غرست فيه حب الحكايات الشعبية والأساطير السلافية. هذا التأثير جعل شعره مليئا بالكائنات الأسطورية والرموز المستمدة من الفلكلور، مما أضاف له بُعدا سحريا".
بدوره، قال الشاعر المعروف الدكتور أيمن أبو الشعر لبرنامجنا:

تعتبر قصيدة يسينين المطوّلة "الرجل الأسود"، إحدى ملاحم الشعر الروسي المميزة في عشرينات القرن الفائت، وحازت على الشهرة والتقدير الفني العالي، وذلك بسبب تضافرعدة عوامل معا، وتكامل فيما بينها، حيث يصور يسينين في القصيدة "رجلا أسود" يجلس على فراشه ليلا، ليس مجرد شبح خارجي، بل تجسيدا لذات الشاعر المظلمة، أو ما يُشبه الضمير المدمر. هذا الرجل يذكّر يسينين بكل أخطائه وضعفه وإخفاقاته، وكأنه يحاكمه بصوت لا يرحم. ويُوجه الشبح اتهامات قاسية للشاعر، يعرض حياته كمحتال ومخادع استهتر بموهبته وأضاعها في السكر والفوضى. هذه الاتهامات تعكس ندم يسينين الحاد على ماضيه، وشعوره بأنه خان فنه ونقاء شاعر القرية الذي كانه".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
