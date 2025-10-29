3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور
تصنع روسيا أنواعًا مختلفة من القنابل الجوية التي يستخدمها جيشها في قصف وتدمير قوات العدو وتحصيناته الأرضية عن طريق الهجوم الجوي، الذي يسهم في دعم مهام القوات البرية.
من بين ترسانة القنابل الجوية الروسية يوجد 3 طرازات من قنبلة "كاب" الخارقة، التي تصنف ضمن القنابل الموجهة التي تمتلك أنظمة دقيقة تسمح باستخدامها في هجمات دقيقة ضد أهداف محددة، حسبما يشير تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد معلومات عنها.
"كاب - 1500 إل جي إف إي"
يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات بدفعات من القنابل أو بصورة منفردة عن طريق الطائرات الهجومية وهي مزودة بنظام توجيه بالليزر:
وزن القنبلة: 1525 كغ
وزن الرأس الحربي: 1170 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 440 كغ
الطول: 4.28 م
القطر: 58 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: 1 إلى 8 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: 4 إلى 7 أمتار
نظام التوجيه: بالليزر
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار
"كاب - 500 إس إي"
تمثل هذه القنبلة جزءا من طائرات الخطوط الأمامية الهجومية والمقاتلة والقاذفات وتعتمد في توجيهها على تحديد إحداثيات الهدف قبل إطلاقها من الطائرة:
وزن القنبلة: 560 كغ
وزن الرأس الحربي: 460 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 195 كغ
الطول: 3 أمتار
القطر: 40 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: من 500 متر إلى 5 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: من 7 إلى 12 مترا
نظام التوجيه: بالأقمار الصناعية
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار
"كاب - 500 كيه آر"
تصنف بأنها قنبلة جوية خارقة للتحصينات الخرسانية ولا تحتاج إلى توجيه بعد الإطلاق لاعتمادها على نظام تصويب بصري، ويتم استخدامها ضد التحصينات الأرضية القوية ومنشآت البنية التحتية والمنشآت العسكرية وحتى السفن الحربية.
وزن القنبلة: 520 كغ
وزن الرأس الحربي: 380 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 100 كغ
الطول: 3 أمتار تقريبا
القطر: 35 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: من 500 متر إلى 5 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: من 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: 4 إلى 7 أمتار
نظام التوجيه: نظام رؤية تلفزيوني في مقدمة القنبلة
نوع الرأس الحربي: خارق للتحصينات شديد الانفجار
