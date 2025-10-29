3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور
3 طرازات من قنبلة "كاب" الروسية الخارقة... صور
سبوتنيك عربي
تصنع روسيا أنواعًا مختلفة من القنابل الجوية التي يستخدمها جيشها في قصف وتدمير قوات العدو وتحصيناته الأرضية عن طريق الهجوم الجوي، الذي يسهم في دعم مهام القوات...
تصنع روسيا أنواعًا مختلفة من القنابل الجوية التي يستخدمها جيشها في قصف وتدمير قوات العدو وتحصيناته الأرضية عن طريق الهجوم الجوي، الذي يسهم في دعم مهام القوات البرية.
من بين ترسانة القنابل الجوية الروسية يوجد 3 طرازات من قنبلة "كاب" الخارقة، التي تصنف ضمن القنابل الموجهة التي تمتلك أنظمة دقيقة تسمح باستخدامها في هجمات دقيقة ضد أهداف محددة، حسبما يشير تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أورد معلومات عنها.
صاروخ جو أرض روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
21 نوفمبر 2024, 11:56 GMT

"كاب - 1500 إل جي إف إي"

يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات بدفعات من القنابل أو بصورة منفردة عن طريق الطائرات الهجومية وهي مزودة بنظام توجيه بالليزر:
وزن القنبلة: 1525 كغ
وزن الرأس الحربي: 1170 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 440 كغ
الطول: 4.28 م
القطر: 58 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: 1 إلى 8 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: 4 إلى 7 أمتار
نظام التوجيه: بالليزر
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار
© Photo / ROEكاب 1500 إل جي
كاب 1500 إل جي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
كاب 1500 إل جي
© Photo / ROE

"كاب - 500 إس إي"

تمثل هذه القنبلة جزءا من طائرات الخطوط الأمامية الهجومية والمقاتلة والقاذفات وتعتمد في توجيهها على تحديد إحداثيات الهدف قبل إطلاقها من الطائرة:
وزن القنبلة: 560 كغ
وزن الرأس الحربي: 460 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 195 كغ
الطول: 3 أمتار
القطر: 40 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: من 500 متر إلى 5 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: من 7 إلى 12 مترا
نظام التوجيه: بالأقمار الصناعية
نوع الرأس الحربي: شديد الانفجار
© Photo / ROEكاب 500 إس إي
كاب 500 إس إي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
كاب 500 إس إي
© Photo / ROE
"كاب - 500 كيه آر"
تصنف بأنها قنبلة جوية خارقة للتحصينات الخرسانية ولا تحتاج إلى توجيه بعد الإطلاق لاعتمادها على نظام تصويب بصري، ويتم استخدامها ضد التحصينات الأرضية القوية ومنشآت البنية التحتية والمنشآت العسكرية وحتى السفن الحربية.
وزن القنبلة: 520 كغ
وزن الرأس الحربي: 380 كغ
وزن الشحنة الانفجارية: 100 كغ
الطول: 3 أمتار تقريبا
القطر: 35 سم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء إطلاقها: من 500 متر إلى 5 كم
سرعة الطائرة أثناء إطلاق القنبلة: من 550 إلى 1100 كم/ س
دقة إصابة الهدف: 4 إلى 7 أمتار
نظام التوجيه: نظام رؤية تلفزيوني في مقدمة القنبلة
نوع الرأس الحربي: خارق للتحصينات شديد الانفجار
© Photo / ROEقنبلة كاب 500 كيه آر
قنبلة كاب 500 كيه آر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
قنبلة كاب 500 كيه آر
© Photo / ROE
