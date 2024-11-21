https://sarabic.ae/20241121/كيه-إتش-38-صاروخ-جو---أرض-روسي-بقدرات-خارقة-1095039255.html
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة طائرات هجومية في العالم وثالث قوة مقاتلات، وتحرص على تزويد طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة، التي تمكنها من الوصول... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T11:56+0000
2024-11-21T11:56+0000
2024-11-21T11:56+0000
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095039895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3da777afe685c36efa6948aacdc9b071.jpg
ومن بين الصواريخ التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية صواريخ "كيه إتش - 38" بنسخه المختلفة، وهو صاروخ "جو - أرض" تم استخدامه لتدمير جسر أوكراني عائم على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.ويصنف الصاروخ ضمن الصواريخ الموجهة قصيرة المدى، التي تحملها الطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية تشمل:ويتم استخدام بعض نسخ هذا الصاروخ لمهام تكتيكية خلال القتال لتدمير أهداف خلف الخطوط الأمامية للعدو، وهو ذو فاعلية كبيرة في الحروب بفضل قدرته على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية وأبرزها الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية العنقودية.ويوجد 4 نسخ من هذا الصاروخ كل منها مزود بنظام توجيه داخلي مدعوم بنظام توجيه إضافي يختلف من نسخة إلى أخرى ويشمل استخدام الرادار الإيجابي والأقمار الصناعية والليزر إضافة إلى التصوير الحراري، وهو ما يعني أنه يمكن تحديد نوع الصاروخ المناسب لكل عملية هجومية، وفقا لطبيعتها.ويستخدم الصاروخ الروسي نظام دفع يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الانطلاق بسرعة تصل إلى 2.2 ماخ."ماخ" هي وحدة قياس سرعة الصوت وتساوي 1225 كلم في الساعة أو 343 مترا في الثانية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن استخدام هذا الصاروخ لا يقتصر على الطائرات ثابتة الأجنحة وإنما يمكن إطلاقه أيضا من على متن المروحيات الهجومية.
https://sarabic.ae/20241120/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-في-سومي-فيديو-1094997551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095039895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_700665fb4bcb72343bd77263e966a6cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة طائرات هجومية في العالم وثالث قوة مقاتلات، وتحرص على تزويد طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أهدافها في الجو والبر والبحر.
ومن بين الصواريخ التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية صواريخ "كيه إتش - 38" بنسخه المختلفة، وهو صاروخ "جو - أرض" تم استخدامه لتدمير جسر
أوكراني عائم على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.
ويصنف الصاروخ ضمن الصواريخ الموجهة قصيرة المدى، التي تحملها الطائرات الحربية، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية تشمل:
ويتم استخدام بعض نسخ هذا الصاروخ لمهام تكتيكية خلال القتال لتدمير أهداف خلف الخطوط الأمامية للعدو، وهو ذو فاعلية كبيرة في الحروب بفضل قدرته على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية وأبرزها الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية العنقودية.
ويوجد 4 نسخ من هذا الصاروخ
كل منها مزود بنظام توجيه داخلي مدعوم بنظام توجيه إضافي يختلف من نسخة إلى أخرى ويشمل استخدام الرادار الإيجابي والأقمار الصناعية والليزر إضافة إلى التصوير الحراري، وهو ما يعني أنه يمكن تحديد نوع الصاروخ المناسب لكل عملية هجومية، وفقا لطبيعتها.
ويستخدم الصاروخ الروسي نظام دفع يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الانطلاق بسرعة تصل إلى 2.2 ماخ.
"ماخ" هي وحدة قياس سرعة الصوت وتساوي 1225 كلم في الساعة أو 343 مترا في الثانية.
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء الإطلاق: من 200 متر حتى 12 كلم
ولفت الموقع إلى أن استخدام هذا الصاروخ لا يقتصر على الطائرات ثابتة الأجنحة وإنما يمكن إطلاقه أيضا من على متن المروحيات الهجومية.