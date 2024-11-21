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"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة طائرات هجومية في العالم وثالث قوة مقاتلات، وتحرص على تزويد طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة، التي تمكنها من الوصول... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T11:56+0000
2024-11-21T11:56+0000
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ومن بين الصواريخ التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية صواريخ "كيه إتش - 38" بنسخه المختلفة، وهو صاروخ "جو - أرض" تم استخدامه لتدمير جسر أوكراني عائم على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.ويصنف الصاروخ ضمن الصواريخ الموجهة قصيرة المدى، التي تحملها الطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية تشمل:ويتم استخدام بعض نسخ هذا الصاروخ لمهام تكتيكية خلال القتال لتدمير أهداف خلف الخطوط الأمامية للعدو، وهو ذو فاعلية كبيرة في الحروب بفضل قدرته على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية وأبرزها الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية العنقودية.ويوجد 4 نسخ من هذا الصاروخ كل منها مزود بنظام توجيه داخلي مدعوم بنظام توجيه إضافي يختلف من نسخة إلى أخرى ويشمل استخدام الرادار الإيجابي والأقمار الصناعية والليزر إضافة إلى التصوير الحراري، وهو ما يعني أنه يمكن تحديد نوع الصاروخ المناسب لكل عملية هجومية، وفقا لطبيعتها.ويستخدم الصاروخ الروسي نظام دفع يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الانطلاق بسرعة تصل إلى 2.2 ماخ."ماخ" هي وحدة قياس سرعة الصوت وتساوي 1225 كلم في الساعة أو 343 مترا في الثانية.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن استخدام هذا الصاروخ لا يقتصر على الطائرات ثابتة الأجنحة وإنما يمكن إطلاقه أيضا من على متن المروحيات الهجومية.
https://sarabic.ae/20241120/ضربة-صاروخية-روسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-في-سومي-فيديو-1094997551.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي

"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة

11:56 GMT 21.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ جو أرض روسي
صاروخ جو أرض روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة طائرات هجومية في العالم وثالث قوة مقاتلات، وتحرص على تزويد طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة، التي تمكنها من الوصول إلى أهدافها في الجو والبر والبحر.
ومن بين الصواريخ التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية صواريخ "كيه إتش - 38" بنسخه المختلفة، وهو صاروخ "جو - أرض" تم استخدامه لتدمير جسر أوكراني عائم على نهر "سيفيرسكي دونيتس"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.
ويصنف الصاروخ ضمن الصواريخ الموجهة قصيرة المدى، التي تحملها الطائرات الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية تشمل:

المركبات المدرعة
التحصينات الخرسانية
تجمعات القوات
ويتم استخدام بعض نسخ هذا الصاروخ لمهام تكتيكية خلال القتال لتدمير أهداف خلف الخطوط الأمامية للعدو، وهو ذو فاعلية كبيرة في الحروب بفضل قدرته على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية وأبرزها الرؤوس الحربية الشديدة الانفجار والرؤوس الحربية العنقودية.
ضربة صاروخية روسية تستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا في سومي... فيديو
أمس, 10:49 GMT
ويوجد 4 نسخ من هذا الصاروخ كل منها مزود بنظام توجيه داخلي مدعوم بنظام توجيه إضافي يختلف من نسخة إلى أخرى ويشمل استخدام الرادار الإيجابي والأقمار الصناعية والليزر إضافة إلى التصوير الحراري، وهو ما يعني أنه يمكن تحديد نوع الصاروخ المناسب لكل عملية هجومية، وفقا لطبيعتها.
ويستخدم الصاروخ الروسي نظام دفع يعمل بالوقود الصلب يمكنه من الانطلاق بسرعة تصل إلى 2.2 ماخ.
"ماخ" هي وحدة قياس سرعة الصوت وتساوي 1225 كلم في الساعة أو 343 مترا في الثانية.

المواصفات الفنية

المدى: من 3 إلى 40 كلم
ارتفاع تحليق الطائرة أثناء الإطلاق: من 200 متر حتى 12 كلم
وزن الصاروخ: 520 كغ
وزن الرأس الحربي: 250 كغ
الطول: 4.2 أمتار
القطر: 31 سم
عرض الزعانف: 1.14 متر
ولفت الموقع إلى أن استخدام هذا الصاروخ لا يقتصر على الطائرات ثابتة الأجنحة وإنما يمكن إطلاقه أيضا من على متن المروحيات الهجومية.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
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