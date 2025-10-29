https://sarabic.ae/20251029/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-100-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا---وزارة-الدفاع-1106501749.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 100 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا - وزارة الدفاع
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 100 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام طواقم منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، برصد وإسقاط 100 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T05:07+0000
2025-10-29T05:07+0000
2025-10-29T05:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_0:170:3074:1899_1920x0_80_0_0_3fe43a90815df59086b03703ebc8b527.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 100 طائرة مسيرة أوكرانية".وتابعت الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 46 طائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، و12 طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا، و8 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة في مقاطعة كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
https://sarabic.ae/20251029/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تدمر-نفسها-قبل-الانسحاب-من-البلدات-المحررة-1106501202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4dd74db408c12c26656d2727632cf447.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 100 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام طواقم منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، برصد وإسقاط 100 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 100 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتابعت الوزارة: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 46 طائرة مسيرة في مقاطعة بريانسك، و12 طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا، و8 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، و7 طائرات مسيرة في مقاطعة كراسنودار".
كما تم إسقاط 6 مسيرات في مقاطعة موسكو، بينها 4 كانت متجهة نحو العاصمة مباشرة، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، و4 طائرات مسيرة في مقاطعة أوليانوفسك، و3 مسيرات في كل من جمهوريتي القرم وماري إل، ومسيرتين في مقاطعة ستافروبول، وواحدة في كل من مقاطعات كورسك وسمولينسك وتولا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.