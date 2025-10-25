الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/مصدر-لـسبوتنيك-الراجمات-الصاروخية-الروسية-تقضي-علي-فصيل-كامل-لقوات-كييف-في-خاركوف-1106372316.html
الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن تجمعا كبيرا لقوات اللواء 22، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالقرب من قرية سفيتليشنوي في... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T04:26+0000
2025-10-25T05:30+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084072552_180:0:1705:858_1920x0_80_0_0_9a894156842463aafe151c05af6c9194.png
وأفاد المصادر للوكالة بأنه قد "تم تدمير تمركز كبير لقوات اللواء الآلي المنفصل 22، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان متواريا في الغابات بالقرب من سفيتليشنوي في مقاطعة خاركوف، عن طريق راجمات الصواريخ".وفي اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في قطاع خاركوف.وأشار إلى أن إنشاء المنطقة الأمنية يسير وفقًا للخطة، وأن تحرير فوفشانسك مسألة وقت فقط.وتعدّ هذه المدينة مركزا دفاعيًا رئيسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، فبعد تحريرها، ستتمكن القوات من التقدم غربا، وربما دمج الجبهة مع قطاع فوفشانسك.القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251024/قاذفة-تو-95-إم-إس-الاستراتيجية-الروسية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو-1106353001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084072552_371:0:1515:858_1920x0_80_0_0_1221c9d1f8a34eb22bdd6d6f46dd9d55.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف

04:26 GMT 25.10.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 25.10.2025)
© Defense Minister of the Russian Federationراجمات الصواريخ "غراد" الروسية تضيء كبد السماء ليلا
راجمات الصواريخ غراد الروسية تضيء كبد السماء ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت مصادر في القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن تجمعا كبيرا لقوات اللواء 22، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالقرب من قرية سفيتليشنوي في مقاطعة خاركوف.
وأفاد المصادر للوكالة بأنه قد "تم تدمير تمركز كبير لقوات اللواء الآلي المنفصل 22، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان متواريا في الغابات بالقرب من سفيتليشنوي في مقاطعة خاركوف، عن طريق راجمات الصواريخ".

وتكبد العدو خسائر فادحة، بلغت فصيلا من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى عدد من المعدات.

وفي اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في قطاع خاركوف.
قامت أطقم الطائرات طويلة المدى المضادة للغواصات من طراز تو-142 بالتزود بالوقود العملي. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
قاذفة "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
أمس, 11:38 GMT
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة الأمنية يسير وفقًا للخطة، وأن تحرير فوفشانسك مسألة وقت فقط.
وسيطرت مجموعة "الغرب" على ما يقرب من ثلثي كوبيانسك، ومركزها تحت سيطرة الجيش الروسي.
وتعدّ هذه المدينة مركزا دفاعيًا رئيسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، فبعد تحريرها، ستتمكن القوات من التقدم غربا، وربما دمج الجبهة مع قطاع فوفشانسك.
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала