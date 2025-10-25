https://sarabic.ae/20251025/مصدر-لـسبوتنيك-الراجمات-الصاروخية-الروسية-تقضي-علي-فصيل-كامل-لقوات-كييف-في-خاركوف-1106372316.html
الراجمات الصاروخية الروسية تقضي على فصيل كامل لقوات كييف في خاركوف
وأفاد المصادر للوكالة بأنه قد "تم تدمير تمركز كبير لقوات اللواء الآلي المنفصل 22، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان متواريا في الغابات بالقرب من سفيتليشنوي في مقاطعة خاركوف، عن طريق راجمات الصواريخ".وفي اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، قيّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في قطاع خاركوف.وأشار إلى أن إنشاء المنطقة الأمنية يسير وفقًا للخطة، وأن تحرير فوفشانسك مسألة وقت فقط.وتعدّ هذه المدينة مركزا دفاعيًا رئيسيا للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، فبعد تحريرها، ستتمكن القوات من التقدم غربا، وربما دمج الجبهة مع قطاع فوفشانسك.القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
