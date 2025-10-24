https://sarabic.ae/20251024/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بولوغوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1106347116.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
وقالت الوزارة في بيان: "حررت القوات الروسية قرى بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأردف البيان: على محور خاركوف، ونتيجةً لعملياتٍ مكثفة قامت بها قوات "الشمال، تم تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية المجموعة، بلغت خسائر العدو أكثر من 1375 جنديا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و82 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، وراجمة هيمارس أمريكية الصنع، كما تم تدمير خمسة آليات للحرب الإلكترونية و33 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بليشيفو ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدات تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
09:28 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، و3 بلدات أخريات في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت القوات الروسية قرى بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأردف البيان: على محور خاركوف، ونتيجةً لعملياتٍ مكثفة قامت بها قوات "الشمال، تم تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية المجموعة، بلغت خسائر العدو أكثر من 1375 جنديا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و82 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، وراجمة هيمارس أمريكية الصنع، كما تم تدمير خمسة آليات للحرب الإلكترونية و33 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بليشيفو ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة ما يصل إلى 1485 جنديا، وست دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و59 سيارة، و21 مدفع ميدان، كما تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدات تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".