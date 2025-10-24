عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251024/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بولوغوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1106347116.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، و3 بلدات أخريات في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T09:28+0000
2025-10-24T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "حررت القوات الروسية قرى بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأردف البيان: على محور خاركوف، ونتيجةً لعملياتٍ مكثفة قامت بها قوات "الشمال، تم تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية المجموعة، بلغت خسائر العدو أكثر من 1375 جنديا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و82 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، وراجمة هيمارس أمريكية الصنع، كما تم تدمير خمسة آليات للحرب الإلكترونية و33 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بليشيفو ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدات تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
https://sarabic.ae/20251024/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-درونوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1106341407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2351:1763_1920x0_80_0_0_a6da1e4019a4416e462dfcc7dceb00d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

09:28 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.10.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، و3 بلدات أخريات في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت القوات الروسية قرى بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، ودرونوفكا وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيرشوترافنيف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأردف البيان: على محور خاركوف، ونتيجةً لعملياتٍ مكثفة قامت بها قوات "الشمال، تم تحرير بلدة بولوغوفكا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية المجموعة، بلغت خسائر العدو أكثر من 1375 جنديا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و82 سيارة، و14 قطعة مدفعية ميدانية، وراجمة هيمارس أمريكية الصنع، كما تم تدمير خمسة آليات للحرب الإلكترونية و33 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
وأضاف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي بليشيفو ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة ما يصل إلى 1485 جنديا، وست دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و59 سيارة، و21 مدفع ميدان، كما تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 22 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
08:08 GMT
وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بلدات تشونيشينو ولينينو وبرومين في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала