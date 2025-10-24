https://sarabic.ae/20251024/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-ناسامز--النرويجية-في-مقاطعة-سومي-1106338570.html
وأضاف المصدر: "تم تنفيذ ضربة مركبة استهدفت موقعًا لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات أوكرانية، من طراز ناسامز".وأردف البيان: "تم تدمير منصة الإطلاق ومحطة الرادار (التابعة للمنظومة)".
أفادت مصدر عسكري روسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير منصة إطلاق صواريخ دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومحطة رادار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر: "تم تنفيذ ضربة مركبة استهدفت موقعًا لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات أوكرانية، من طراز ناسامز".
وأردف البيان: "تم تدمير منصة الإطلاق ومحطة الرادار (التابعة للمنظومة)".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.