مقاتلات "سو-30" نفذت طلعاتها فوق كالينينغراد دون أي انحراف عن مسارها- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/مقاتلات-سو-30-نفذت-طلعاتها-فوق-كالينينغراد-دون-أي-انحراف-عن-مسارها--الدفاع-الروسية-1106333680.html
مقاتلات "سو-30" نفذت طلعاتها فوق كالينينغراد دون أي انحراف عن مسارها- الدفاع الروسية
مقاتلات "سو-30" نفذت طلعاتها فوق كالينينغراد دون أي انحراف عن مسارها- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات "سو-30" الروسية، نفذت طلعات تدريبية مجدولة فوق مقاطعة كالينينغراد اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه لم يُسجل أي انحراف عن... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T20:30+0000
2025-10-23T20:34+0000
روسيا
أخبار روسيا
وزارة الدفاع الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102994/97/1029949725_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8be5734c9367754d47d31d8a4ea168b4.jpg
وأضافت الوزارة أن "هذه الطلعات وُظفت وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي فوق أراضي روسيا الاتحادية، ولم تنحرف الطائرة عن مسارها أو تنتهك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات الرصد الموضوعية".وذكرت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثيةبوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
https://sarabic.ae/20251023/القوات-الروسية-تسقط-139-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106300189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102994/97/1029949725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b402e29d4702b473500efab5963f0f86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, أخبار روسيا, وزارة الدفاع الروسية

مقاتلات "سو-30" نفذت طلعاتها فوق كالينينغراد دون أي انحراف عن مسارها- الدفاع الروسية

20:30 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 20:34 GMT 23.10.2025)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية
طائرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات "سو-30" الروسية، نفذت طلعات تدريبية مجدولة فوق مقاطعة كالينينغراد اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه لم يُسجل أي انحراف عن مسارها أو انتهاك للحدود الدولية لدول أخرى.
وأضافت الوزارة أن "هذه الطلعات وُظفت وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي فوق أراضي روسيا الاتحادية، ولم تنحرف الطائرة عن مسارها أو تنتهك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات الرصد الموضوعية".
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
04:43 GMT

في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى.

وذكرت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала