روسيا
أخبار روسيا
وزارة الدفاع الروسية
خبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثيةبوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
20:30 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 20:34 GMT 23.10.2025)
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات "سو-30" الروسية، نفذت طلعات تدريبية مجدولة فوق مقاطعة كالينينغراد اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه لم يُسجل أي انحراف عن مسارها أو انتهاك للحدود الدولية لدول أخرى.
وأضافت الوزارة أن "هذه الطلعات وُظفت وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي فوق أراضي روسيا الاتحادية، ولم تنحرف الطائرة عن مسارها أو تنتهك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات الرصد الموضوعية".
في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية هاجمت منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى.
وذكرت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصانع تجميع ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وأفاد بيان الوزارة بأن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات فاراتشينو وإسكريسكوفشينا وكوندراتوفكا وكورتشاكيفكا ولينينسكي في مقاطعة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.