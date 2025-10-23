https://sarabic.ae/20251023/القوات-الروسية-تسقط-139-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106300189.html
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T04:43+0000
2025-10-23T04:43+0000
2025-10-23T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/09/1080854827_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_ce7ae933f6c0b8806dead1314fdc38d8.jpg
وذكرت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 139 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت الوزارة: "أُسقطت 56 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و22 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و13 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولغوغراد وأوريول وكالوغا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة تدمير "فخر الصناعة الأمريكية" باستخدام "إسكندر" الروسي... فيديو
https://sarabic.ae/20251022/لحظة-إطلاق-صاروخ-يارس-العابر-للقارات-خلال-تدريب-للقوات-النووية-الاستراتيجية-الروسية-1106279141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/09/1080854827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50a01452485b2fb16f8fca65b88d3786.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
04:43 GMT 23.10.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 23.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 139 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت الوزارة: "أُسقطت 56 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و22 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و13 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولغوغراد وأوريول وكالوغا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.