لحظة تدمير "فخر الصناعة الأمريكية" باستخدام "إسكندر" الروسي... فيديو
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجةً لعمليات استطلاع قرب قرية كوزمينسكوي (133 كم شمال شرق تشيرنيغيف، و18 كم من حدود الدولة)، تم اكتشاف موقع مخصص للراجمة.وأضاف البيان: "طاقم نظام صواريخ إسكندر-إم التابع للقوات المسلحة الروسية وجه ضربة صاروخية على الهدف المُحدد.وأظهر المقطع المنشور لحظة التدمير، التي استهدفت الراجمة التي حاولت التخفي خلف الغطاء النباتي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ببيان اليوم الأحد، تدمير القوات التابعة لها، منصة إطلاق صواريخ هيمارس، وفصيلا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فلاديميروفكا في مقاطعة تشيرنيغيف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجةً لعمليات استطلاع قرب قرية كوزمينسكوي (133 كم شمال شرق تشيرنيغيف، و18 كم من حدود الدولة)، تم اكتشاف موقع مخصص للراجمة.
وأضاف البيان: "طاقم نظام صواريخ إسكندر-إم التابع للقوات المسلحة الروسية وجه ضربة صاروخية على الهدف المُحدد.
أكد التحقق الموضوعي تدمير: منصة إطلاق راجمة صواريخ "هيمارس"، ومركبتي مرافقة، وملجأً للطاقم، وما يصل إلى 15 مسلحا من نظام كييف.
وأظهر المقطع المنشور لحظة التدمير، التي استهدفت الراجمة التي حاولت التخفي خلف الغطاء النباتي.