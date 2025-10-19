القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251019/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية-الصنع-مع-طاقمها-الأوكراني-المرافق-1106164062.html
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
سبوتنيك عربي
دأبت القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على تدمير القدرات العسكرية لنظام كييف، لا سيما الغربية منها، ومن بين الأهداف القيمة التي تم تدميرها مرارا... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T04:56+0000
2025-10-19T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/15/1065381260_0:191:2200:1429_1920x0_80_0_0_3e5947bb479734c7b020790783445363.jpg
وصرحت جهات عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "القوات الروسية دمرت منصة إطلاق صواريخ هيمارس، وفصيلا من تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة تشيرنيغيف". وأضاف المصدر: "تم تدمير موقع إطلاق تضمن راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية قرب قرية فلاديميروفكا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة استهداف مسيرة روسية لمركز تحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية... فيديو
https://sarabic.ae/20251019/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-45-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1106163929.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/15/1065381260_266:0:2171:1429_1920x0_80_0_0_6638a186e0223fc420e09de4080dc292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق

04:56 GMT 19.10.2025
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© Sputnik . Sergey Stepanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دأبت القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على تدمير القدرات العسكرية لنظام كييف، لا سيما الغربية منها، ومن بين الأهداف القيمة التي تم تدميرها مرارا كانت راجمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، أحد الأهداف المفضلة للقوات الروسية.
وصرحت جهات عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "القوات الروسية دمرت منصة إطلاق صواريخ هيمارس، وفصيلا من تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة تشيرنيغيف".
وأضاف المصدر: "تم تدمير موقع إطلاق تضمن راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية قرب قرية فلاديميروفكا".
وأردف أن منصة الإطلاق والمركبات المرافقة لها تم تدميرها، بالإضافة إلى تحييد فصيل من جنود العدو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
04:25 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة استهداف مسيرة روسية لمركز تحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала