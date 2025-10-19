https://sarabic.ae/20251019/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية-الصنع-مع-طاقمها-الأوكراني-المرافق-1106164062.html
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
19.10.2025
وصرحت جهات عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "القوات الروسية دمرت منصة إطلاق صواريخ هيمارس، وفصيلا من تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة تشيرنيغيف". وأضاف المصدر: "تم تدمير موقع إطلاق تضمن راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية قرب قرية فلاديميروفكا".
دأبت القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، على تدمير القدرات العسكرية لنظام كييف، لا سيما الغربية منها، ومن بين الأهداف القيمة التي تم تدميرها مرارا كانت راجمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، أحد الأهداف المفضلة للقوات الروسية.
وصرحت جهات عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "القوات الروسية دمرت منصة إطلاق صواريخ هيمارس، وفصيلا من تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة تشيرنيغيف".
وأضاف المصدر: "تم تدمير موقع إطلاق تضمن راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية قرب قرية فلاديميروفكا".
وأردف أن منصة الإطلاق والمركبات المرافقة لها تم تدميرها، بالإضافة إلى تحييد فصيل من جنود العدو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.