https://sarabic.ae/20251018/لحظة-استهداف-مسيرة-روسية-لمركز-تحكم-بالطائرات-الأوكرانية-دون-طيار-فيديو-1106140618.html
لحظة استهداف مسيرة روسية لمركز تحكم بالطائرات دون طيار الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
تتهاوى الحصون والنقاط العسكرية الأوكرانية على الجبهات واحدة تلو الأخرى، إثر الاستهداف اليومي المكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، والضربات متناهية الدقة... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T06:57+0000
2025-10-18T06:57+0000
2025-10-18T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106140463_110:0:1811:957_1920x0_80_0_0_d74edcd41d3c17571bd351e39f775d45.png
استهدف طاقم تشغيل الطائرات الهجومية والاستطلاعية التابعة للقوات الخاصة المنفصلة التابعة للقطاع العسكري الجنوبي، مركزا مموها للتحكم بالطائرات دون طيار بالقرب من بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.تمّت العملية بضربة دقيقة مشتركة باستخدام طائرة مسيرة من طراز"مولنيا 2" (برق 2)، بالتنسيق مع مسيرة استطلاعية، بحسب ما صرّح به ضابط ملقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
06:57 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 08:03 GMT 18.10.2025)
تتهاوى الحصون والنقاط العسكرية الأوكرانية على الجبهات واحدة تلو الأخرى، إثر الاستهداف اليومي المكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، والضربات متناهية الدقة للطائرات المسيرة والمدفعية وغيرها من الأسلحة التي ازدادت كفاءتها بالتزامن مع اكتساب الخبرة القتالية، خلال العملية العسكرية الخاصة.
استهدف طاقم تشغيل الطائرات الهجومية والاستطلاعية التابعة للقوات الخاصة المنفصلة التابعة للقطاع العسكري الجنوبي، مركزا مموها للتحكم بالطائرات دون طيار بالقرب من بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
تمّت العملية بضربة دقيقة مشتركة باستخدام طائرة مسيرة من طراز"مولنيا 2" (برق 2)، بالتنسيق مع مسيرة استطلاعية، بحسب ما صرّح به ضابط ملقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.