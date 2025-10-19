https://sarabic.ae/20251019/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-45-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1106163929.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T04:25+0000
2025-10-19T04:25+0000
2025-10-19T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الساعة 7:00 صباح يوم 19 أكتوبر، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 45 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 12 منها فوق مقاطعة سامارا، و11 فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة روستوف، وخمس فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق جمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة فولغوغراد، وواحدة فوق مقاطعة أورينبورغ، وواحدة فوق كل من مقاطعات ريازان، وتفير، وتولا". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20251018/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بليشييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1106145527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
04:25 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 19.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 45 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الساعة 7:00 صباح يوم 19 أكتوبر، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 45 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 12 منها فوق مقاطعة سامارا، و11 فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة روستوف، وخمس فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق جمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة فولغوغراد، وواحدة فوق مقاطعة أورينبورغ، وواحدة فوق كل من مقاطعات ريازان، وتفير، وتولا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.