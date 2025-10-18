https://sarabic.ae/20251018/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بليشييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1106145527.html
الجيش الروسي يحرر بلدة بليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحرير قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، بلدة بليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بعد عمليات هجومية ناجحة. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T09:31+0000
2025-10-18T09:31+0000
2025-10-18T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "العدو خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 195 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وأربعة مدافع، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد".وأردف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع هامة، ودحرت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداتهم بالقرب من بلدتي كوبيانسك وموناتشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
09:31 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 09:39 GMT 18.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحرير قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، بلدة بليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بعد عمليات هجومية ناجحة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "العدو خسر في هذا الاتجاه ما يصل إلى 195 عسكريا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وأربعة مدافع، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد".
وأردف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع هامة، ودحرت أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معداتهم بالقرب من بلدتي كوبيانسك وموناتشينوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو وياروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و23 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، منها قطعتان غربيتا الصنع. كما دُمّر خمسة مواقع للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة.