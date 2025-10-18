https://sarabic.ae/20251018/القوات-الروسية-تدمر-مجموعات-قتالية-أوكرانية-بالقرب-من-مقاطعة-سومي-1106138843.html
القوات الروسية تدمر مجموعات قتالية أوكرانية بالقرب من مقاطعة سومي
أفادت أجهزة الأمن الروسية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعات قتالية تابعة للواء 158 وفوج الهجوم 225 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تدميرها بالقرب من كوندراتوفكا في مقاطعة سومي.
وقال مصدر الوكالة: "بالقرب من كوندراتوفكا، تم تدمير مجموعتين قتاليتين تابعتين للواء الآلي المنفصل 158، وفوج الهجوم المنفصل 225 بنيران القوات الروسية المتنوعة، أثناء محاولتهما التقدم نحو مواقع القوات الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.