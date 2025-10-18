https://sarabic.ae/20251018/مقتل-أكثر-من-1500-جندي-أوكراني-خلال-24-ساعة---الدفاع-الروسية-1106137473.html

مقتل أكثر من 1500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف خسرت نحو 1520 جنديًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أليكسي ياكوفليف، رئيس مركز الإعلام لمجموعة القوات الشرقية، إن "العدو فقد خلال اليوم ما يصل إلى 300 جندي". وفي الجبهة الشمالية، أكد أندري شيرشنيف، الضابط الرفيع في مركز إعلام المجموعة، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 230 جنديًا خلال الفترة ذاتها.أما في المحور الأوسط، فأوضح ألكسندر سافشوك، رئيس مركز الإعلام لمجموعة "الوسط"، أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 545 جنديًا". وفي الجنوب، قال يفغيني تريتيكوف، الضابط الرفيع في مركز الإعلام لمجموعة القوات الجنوبية، إن الجيش الأوكراني خسر قرابة 215 جنديًا في منطقته العملياتية خلال يوم واحد.وفي المقابل، ذكر إيفان بيغما، رئيس مركز الإعلام لمجموعة "الغرب"، أن "العدو فقد أكثر من 230 جنديًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

