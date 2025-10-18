https://sarabic.ae/20251018/قائد-قوات-أحمد-الروسية-يكشف-عن-خسائر-قوات-كييف-الفادحة-على-محور-سومي-1106138057.html
صرّح أبتي علاء الدينوف، قائد وحدة القوات الخاصة "أحمد" ونائب رئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات
صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
صرّح أبتي علاء الدينوف، قائد وحدة القوات الخاصة "أحمد" ونائب رئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة يوميا في مقاطعة سومي.
وأضاف: "نواصل تدمير العدو، وهدم معاقله... والعمل الدؤوب مستمر يوميًا دون انقطاع... وفي الوقت نفسه، يتكبد العدو خسائر فادحة يوميًا".
في وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية، وتعمل القوات المسلحة الروسية حاليا على إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.