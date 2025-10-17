صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251017/صواريخ-إسكندر-الروسية-تحيد-30-عسكريا-أوكرانيا-و65-طائرة-مسيرة-قرب-خاركوف-فيديو-1106124191.html
صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى وقضت على 30 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية من منظومة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T13:25+0000
2025-10-17T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_c383bb7650b9ef4d6b6c052e3af8601c.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير جميع أهداف العدو المُحددة، كما أكدته لقطات الرصد الموضوعي. ونتيجة الضربة تم تدمير 4 شاحنات و65 طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز ليوتي، و5 منصات إطلاق طائرات مسيرة، و30 مسلحًا أوكرانيًا، بمن فيهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات".ونشرت الوزارة لقطات مصورة لضربة صاروخية شنتها منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية على موقع كان يتم فيه إعداد طائرات مسيرة بعيدة المدى، للإطلاق وعلى شاحنات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تنقل طائرات مسيرة هجومية بالقرب من قرية مارتوفويي، على بعد 50 كيلومترا شرق خاركوف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
https://sarabic.ae/20251017/القوات-الروسية-تحرر-بيشانوي-وتيخوي-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية-1106108788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076420884_383:0:2032:1237_1920x0_80_0_0_63c68a1382b797de0371b40fad0120b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو

13:25 GMT 17.10.2025
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Russian Ministry of Defense
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى وقضت على 30 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية من منظومة "إسكندر" بالقرب من خاركوف.
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير جميع أهداف العدو المُحددة، كما أكدته لقطات الرصد الموضوعي. ونتيجة الضربة تم تدمير 4 شاحنات و65 طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز ليوتي، و5 منصات إطلاق طائرات مسيرة، و30 مسلحًا أوكرانيًا، بمن فيهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات".
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لضربة صاروخية شنتها منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية على موقع كان يتم فيه إعداد طائرات مسيرة بعيدة المدى، للإطلاق وعلى شاحنات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تنقل طائرات مسيرة هجومية بالقرب من قرية مارتوفويي، على بعد 50 كيلومترا شرق خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف وأخرى في دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
09:21 GMT
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".
وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".
فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала