صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى وقضت على 30 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية من منظومة... 17.10.2025
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير جميع أهداف العدو المُحددة، كما أكدته لقطات الرصد الموضوعي. ونتيجة الضربة تم تدمير 4 شاحنات و65 طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز ليوتي، و5 منصات إطلاق طائرات مسيرة، و30 مسلحًا أوكرانيًا، بمن فيهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات".ونشرت الوزارة لقطات مصورة لضربة صاروخية شنتها منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية على موقع كان يتم فيه إعداد طائرات مسيرة بعيدة المدى، للإطلاق وعلى شاحنات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تنقل طائرات مسيرة هجومية بالقرب من قرية مارتوفويي، على بعد 50 كيلومترا شرق خاركوف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية بعيدة المدى وقضت على 30 عسكرياً أوكرانياً بضربة صاروخية من منظومة "إسكندر" بالقرب من خاركوف.
وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير جميع أهداف العدو المُحددة، كما أكدته لقطات الرصد الموضوعي. ونتيجة الضربة تم تدمير 4 شاحنات و65 طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز ليوتي، و5 منصات إطلاق طائرات مسيرة، و30 مسلحًا أوكرانيًا، بمن فيهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات".
ونشرت الوزارة لقطات مصورة لضربة صاروخية شنتها منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية على موقع كان يتم فيه إعداد طائرات مسيرة بعيدة المدى، للإطلاق وعلى شاحنات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تنقل طائرات مسيرة هجومية بالقرب من قرية مارتوفويي، على بعد 50 كيلومترا شرق خاركوف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".
وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".
فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.