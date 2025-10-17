https://sarabic.ae/20251017/القوات-الروسية-تحرر-بيشانوي-وتيخوي-في-مقاطعة-خاركوف---الدفاع-الروسية-1106108788.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف وأخرى في دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.وكشف البيان أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت أكثر من 2315 عسكريًا، ودبابتين و17 مدرعة قتالية و103 سيارات و13 مدفعا ميدانيا و10 محطات حرب إلكترونية".وأردف البيان: "حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدات موسكوفسكويه وبالاغان ونوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لعمليات حاسمة".وخلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.وأردف بيان الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق، و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية، مكبّدة إياها خسائر بشرية وصلت إلى 435 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و50 سيارة و5 قطع مدفعية، كما دمرت 26 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودعا للذخيرة والإمدادات.وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 36 قنبلة جوية موجهة، و18 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نيبتون"، و1304 طائرات مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود الروسي 6 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".
وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".
فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدىي أليكسييفكا (خلال الأسبوع)، وبريفوليه (في الآونة الأخيرة) في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وكشف البيان أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت أكثر من 2315 عسكريًا، ودبابتين و17 مدرعة قتالية و103 سيارات و13 مدفعا ميدانيا و10 محطات حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدات موسكوفسكويه وبالاغان ونوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لعمليات حاسمة".
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، خسر العدو على هذا المحور، أكثر من 3705 عسكرييين، ودبابة و14 مركبة قتالية مدرعة و35 سيارة و12 قطعة مدفعية.
وخلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة خسائر بشرية وصلت إلى 1345 جنديًا، ودبابة و24 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و87 مركبة و17 قطعة مدفعية ميدانية، كما دُمرت 6 محطات حرب إلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق، و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة".
ودمرت هذه الضربات، بحسب البيان، مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، إضافة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والفصائل القومية والمرتزقة الأجانب.
كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية، مكبّدة إياها خسائر بشرية وصلت إلى 435 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و50 سيارة و5 قطع مدفعية، كما دمرت 26 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودعا للذخيرة والإمدادات.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 36 قنبلة جوية موجهة، و18 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نيبتون"، و1304 طائرات مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود الروسي 6 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.