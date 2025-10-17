عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف وأخرى في دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة خاركوف وأخرى في دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:21+0000
2025-10-17T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_52e59fb124b71bfc3b5b55b78e36e7b6.jpg
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.وكشف البيان أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت أكثر من 2315 عسكريًا، ودبابتين و17 مدرعة قتالية و103 سيارات و13 مدفعا ميدانيا و10 محطات حرب إلكترونية".وأردف البيان: "حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدات موسكوفسكويه وبالاغان ونوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لعمليات حاسمة".وخلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.وأردف بيان الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق، و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة".كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية، مكبّدة إياها خسائر بشرية وصلت إلى 435 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و50 سيارة و5 قطع مدفعية، كما دمرت 26 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودعا للذخيرة والإمدادات.وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 36 قنبلة جوية موجهة، و18 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نيبتون"، و1304 طائرات مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود الروسي 6 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تقضي على مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في سوميالقوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
09:21 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 17.10.2025)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثّفة، لبلدتي بيشانوي وتيخوي التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكشف البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي اليوم في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".
وأردف البيان: "خلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1315 جنديا، و3 دبابات و12 مركبة قتالية مدرعة و80 سياة و9 مدافع ميدانية، كما دمرت 6 مراكز حرب إلكترونية و38 مستودع ذخيرة وإمدادات".
فيما خسر العدو أكثر من 1570 جنديا، و21 مركبة قتالية مدرعة، منها 7 مدرعات أجنبية الصنع، و171 مركبة آلية و9 قطع مدفعية ميدانية، كما تم تدمير 39 مستودع ذخيرة و61 محطة حرب إلكترونية وبطاريات مضادة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
05:51 GMT

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدىي أليكسييفكا (خلال الأسبوع)، وبريفوليه (في الآونة الأخيرة) في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وكشف البيان أن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت أكثر من 2315 عسكريًا، ودبابتين و17 مدرعة قتالية و103 سيارات و13 مدفعا ميدانيا و10 محطات حرب إلكترونية".
وأردف البيان: "حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدات موسكوفسكويه وبالاغان ونوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة لعمليات حاسمة".
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فشل هجوم أوكراني مضاد بسبب قائد عسكري "مخمور"
13 أكتوبر, 05:47 GMT

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، خسر العدو على هذا المحور، أكثر من 3705 عسكرييين، ودبابة و14 مركبة قتالية مدرعة و35 سيارة و12 قطعة مدفعية.

وخلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية ومادية بالقوات الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة خسائر بشرية وصلت إلى 1345 جنديًا، ودبابة و24 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 غربية الصنع)، و87 مركبة و17 قطعة مدفعية ميدانية، كما دُمرت 6 محطات حرب إلكترونية وأنظمة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 27 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.

قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 61 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
04:37 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "ردًا على الهجمات الإرهابية، التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق، و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات هجومية مسيرة".

ودمرت هذه الضربات، بحسب البيان، مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى، إضافة مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والفصائل القومية والمرتزقة الأجانب.

كما استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تشكيلات عسكرية أوكرانية، مكبّدة إياها خسائر بشرية وصلت إلى 435 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و50 سيارة و5 قطع مدفعية، كما دمرت 26 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودعا للذخيرة والإمدادات.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 36 قنبلة جوية موجهة، و18 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز "نيبتون"، و1304 طائرات مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود الروسي 6 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تقضي على مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في سومي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
