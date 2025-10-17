https://sarabic.ae/20251017/القوات-الروسية-تتصدى-لـ61-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1106098439.html
القوات الروسية تسقط 61 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 61 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T04:37+0000
2025-10-17T04:37+0000
2025-10-17T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072633785_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_78aa4276c43eede2524afdd9f3a959fe.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر(تشرين الأول الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت: "(تم تدمير) 32 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.فشل هجوم أوكراني مضاد بسبب قائد عسكري "مخمور"
https://sarabic.ae/20251013/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-خاركوف-ودونيتسك-وتدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية--وزارة-الدفاع-1105933104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/17/1072633785_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cced5618fe5cd037b7a844ccc8d3023b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تسقط 61 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
04:37 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 04:46 GMT 17.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر(تشرين الأول الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت: "(تم تدمير) 32 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.