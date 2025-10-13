القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي وروفسكايا أندرييفكا، في مقاطعة خاركوف، وموسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتدمير معدات أوكرانية ثقيلة وغربية الصنع، منها راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" قرية بوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و30 سيارة، ومدفع ميدان، وسبعة مواقع للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" قرية موسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخلت الأحياء الشرقية من قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية أيضا، وتتقدم في مناطقها السكنية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، خسائر وصلت إلى 535 جنديا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك أب، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أوليكسييفكا، وأندرييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 جنديا، ودبابة، و13 شاحنة بيك أب، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، كما تم تدميرت محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.
وحسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات درونيفكا، وزفانيفكا، وبليشيفكا، وإيفانوبول، وبيريستوك، وستيبانيفكا، وكوستيانتينيفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو أكثر من 180 جنديا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز ماكس إكس برو، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز سترايكر، و12 سيارة، وأربع قطع مدفعية، وراجمة فامباير تشيكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وثلاثة مستودعات إمداد.