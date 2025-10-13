القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع

عربي
بث مباشر... ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251013/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-خاركوف-ودونيتسك-وتدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية--وزارة-الدفاع-1105933104.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي وروفسكايا أندرييفكا، في مقاطعة خاركوف، وموسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T09:50+0000
2025-10-13T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_cafceb3522730ab1ec8a0fbb33602966.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" قرية بوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و30 سيارة، ومدفع ميدان، وسبعة مواقع للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، خسائر وصلت إلى 535 جنديا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك أب، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أوليكسييفكا، وأندرييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف.وحسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات درونيفكا، وزفانيفكا، وبليشيفكا، وإيفانوبول، وبيريستوك، وستيبانيفكا، وكوستيانتينيفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sarabic.ae/20251013/فشل-هجوم-أوكراني-مضاد-بسبب-قائد-عسكري-مخمور-1105924697.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_e8dede70d204f06da7b61d869179134e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع

09:50 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 10:08 GMT 13.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي وروفسكايا أندرييفكا، في مقاطعة خاركوف، وموسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتدمير معدات أوكرانية ثقيلة وغربية الصنع، منها راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" قرية بوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و30 سيارة، ومدفع ميدان، وسبعة مواقع للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" قرية موسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودخلت الأحياء الشرقية من قرية ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية أيضا، وتتقدم في مناطقها السكنية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، خسائر وصلت إلى 535 جنديا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك أب، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فشل هجوم أوكراني مضاد بسبب قائد عسكري "مخمور"
05:47 GMT
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أوليكسييفكا، وأندرييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 جنديا، ودبابة، و13 شاحنة بيك أب، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، كما تم تدميرت محطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.
وحسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات درونيفكا، وزفانيفكا، وبليشيفكا، وإيفانوبول، وبيريستوك، وستيبانيفكا، وكوستيانتينيفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو أكثر من 180 جنديا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك سيارة مدرعة من طراز ماكس إكس برو، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز سترايكر، و12 سيارة، وأربع قطع مدفعية، وراجمة فامباير تشيكية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وثلاثة مستودعات إمداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала