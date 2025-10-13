https://sarabic.ae/20251013/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-خاركوف-ودونيتسك-وتدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية--وزارة-الدفاع-1105933104.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير القوات التابعة لها، بلدتي وروفسكايا أندرييفكا، في مقاطعة خاركوف، وموسكوفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" قرية بوروفسكايا أندرييفكا في مقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، و30 سيارة، ومدفع ميدان، وسبعة مواقع للحرب الإلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، خسائر وصلت إلى 535 جنديا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتي بيك أب، وثلاث قطع مدفعية ميدانية.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات أوليكسييفكا، وأندرييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدة فوفشانسك في مقاطعة خاركوف.وحسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من بلدات درونيفكا، وزفانيفكا، وبليشيفكا، وإيفانوبول، وبيريستوك، وستيبانيفكا، وكوستيانتينيفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

