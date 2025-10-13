أسطول البحر الأسود: طاقم الغواصة "نوفوروسيسك" ينفذ عملية انتقال مجدولة بين الأساطيل

عربي
لافروف: روسيا تخشى تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو
وأصدر المكتب الصحفي للأسطول بيانا جاء فيه: "ينفذ طاقم الغواصة "نوفوروسيسك" عملية انتقال مجدولة بين الأساطيل بعد إكمال مهامه في البحر الأبيض المتوسط ضمن قوام مجموعة تواجد الأسطول الروسي الدائم هناك".ووفقًا لقواعد الملاحة الدولية، تعبر الغواصات القناة الإنجليزية "المانش" (التي تفصل بين المملكة المتحدة وفرنسا) فقط في حالة طفوها على السطح".وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.وتم اختيار يوم 13 مايو/أيار الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
أفاد أسطول البحر الأسود، اليوم الاثنين، بأن طاقم غواصة "نوفوروسيسك"، يجري عملية انتقال مجدولة بين الأساطيل عقب إكمال مهامه في البحر الأبيض المتوسط.
وأصدر المكتب الصحفي للأسطول بيانا جاء فيه: "ينفذ طاقم الغواصة "نوفوروسيسك" عملية انتقال مجدولة بين الأساطيل بعد إكمال مهامه في البحر الأبيض المتوسط ضمن قوام مجموعة تواجد الأسطول الروسي الدائم هناك".
ووفقًا لقواعد الملاحة الدولية، تعبر الغواصات القناة الإنجليزية "المانش" (التي تفصل بين المملكة المتحدة وفرنسا) فقط في حالة طفوها على السطح".
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
القبض على مواطنة أرسلت لكييف إحداثيات سفن أسطول البحر الأسود- الأمن الفيدارلي الروسي
29 سبتمبر, 08:01 GMT
يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.
وتم اختيار يوم 13 مايو/أيار الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
