https://sarabic.ae/20250513/باتروشيف-أسطول-البحر-الأسود-ينفذ-مهامه-بنجاح-ويتصدى-لتهديدات-الناتو-1100460617.html
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول البحر الأسود يتصدى بفعالية للتهديدات العسكرية والاستفزازات من... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T05:41+0000
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وهنأ باتروشيف قيادة وجميع الأفراد والمحاربين القدامى والمتخصصين المدنيين في أسطول البحر الأسود، بيوم أسطول البحر الأسود الروسي، الذي يتم الاحتفال به سنويا في الـ13 من مايو/ أيار الجاري.وقال باتروشيف في برقية التهنئة: "على مدى قرون، شكّلت احترافية بحارة البحر الأسود وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجبهم ضمانًا موثوقًا به للأمن على الحدود الجنوبية للوطن. واليوم، يتصدى الأسطول بفعالية للتهديدات والاستفزازات العسكرية من القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي، وينفذ بنجاح مهامه في إطار العملية العسكرية الخاصة".يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.وتم اختيار يوم 13 مايو الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرابداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأسطول الروسي, أسطول البحر الأسود, الأسطول البحري الحربي الروسي, العالم, الأخبار, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأسطول الروسي, أسطول البحر الأسود, الأسطول البحري الحربي الروسي, العالم, الأخبار, الجيش الروسي
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
أفاد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول البحر الأسود يتصدى بفعالية للتهديدات العسكرية والاستفزازات من جانب القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي وينفذ بنجاح المهام في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وهنأ باتروشيف قيادة وجميع الأفراد والمحاربين القدامى والمتخصصين المدنيين في أسطول البحر الأسود، بيوم أسطول البحر الأسود الروسي، الذي يتم الاحتفال به سنويا في الـ13 من مايو/ أيار الجاري.
وقال باتروشيف في برقية التهنئة: "على مدى قرون، شكّلت احترافية بحارة البحر الأسود وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجبهم ضمانًا موثوقًا به للأمن على الحدود الجنوبية للوطن. واليوم، يتصدى الأسطول بفعالية للتهديدات والاستفزازات العسكرية من القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي، وينفذ بنجاح مهامه في إطار العملية العسكرية الخاصة".
وتمنى باتروشيف للبحارة في أسطول البحر الأسود الصحة الجيدة والنجاح في خدمتهم، وأردف: "لترفرف راية القديس أندرو بفخر فوق البحر الأسود، ولتمتلئ العائلات دائمًا بشعور الاعتزاز والفخر بمدافعيها".
يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية
للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.
وتم اختيار يوم 13 مايو الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود
، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.