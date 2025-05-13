باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/باتروشيف-أسطول-البحر-الأسود-ينفذ-مهامه-بنجاح-ويتصدى-لتهديدات-الناتو-1100460617.html
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول البحر الأسود يتصدى بفعالية للتهديدات العسكرية والاستفزازات من... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T05:41+0000
2025-05-13T05:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأسطول الروسي
أسطول البحر الأسود
الأسطول البحري الحربي الروسي
العالم
الأخبار
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:1506_1920x0_80_0_0_2d7a515dc1015da3b652cc9f2c47fd18.jpg
وهنأ باتروشيف قيادة وجميع الأفراد والمحاربين القدامى والمتخصصين المدنيين في أسطول البحر الأسود، بيوم أسطول البحر الأسود الروسي، الذي يتم الاحتفال به سنويا في الـ13 من مايو/ أيار الجاري.وقال باتروشيف في برقية التهنئة: "على مدى قرون، شكّلت احترافية بحارة البحر الأسود وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجبهم ضمانًا موثوقًا به للأمن على الحدود الجنوبية للوطن. واليوم، يتصدى الأسطول بفعالية للتهديدات والاستفزازات العسكرية من القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي، وينفذ بنجاح مهامه في إطار العملية العسكرية الخاصة".يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.وتم اختيار يوم 13 مايو الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرابداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
https://sarabic.ae/20250414/مناورات-روسية-مصرية-في-البحر-المتوسط-تحت-شعار-جسر-الصداقة---2025-فيديو-1099520809.html
https://sarabic.ae/20250510/مصدر-لدى-البحرية-الروسية-ينفي-مزاعم-اعتراض-غواصة-روسية-ويصفه-بـالسخيف-1100381005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_3df0c5113d6fd12999f78fca39627d3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأسطول الروسي, أسطول البحر الأسود, الأسطول البحري الحربي الروسي, العالم, الأخبار, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأسطول الروسي, أسطول البحر الأسود, الأسطول البحري الحربي الروسي, العالم, الأخبار, الجيش الروسي

باتروشيف: أسطول البحر الأسود ينفذ مهامه بنجاح ويتصدى لتهديدات "الناتو"

05:41 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Vitaly Ankov
تابعنا عبر
أفاد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن أسطول البحر الأسود يتصدى بفعالية للتهديدات العسكرية والاستفزازات من جانب القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي وينفذ بنجاح المهام في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وهنأ باتروشيف قيادة وجميع الأفراد والمحاربين القدامى والمتخصصين المدنيين في أسطول البحر الأسود، بيوم أسطول البحر الأسود الروسي، الذي يتم الاحتفال به سنويا في الـ13 من مايو/ أيار الجاري.
وقال باتروشيف في برقية التهنئة: "على مدى قرون، شكّلت احترافية بحارة البحر الأسود وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجبهم ضمانًا موثوقًا به للأمن على الحدود الجنوبية للوطن. واليوم، يتصدى الأسطول بفعالية للتهديدات والاستفزازات العسكرية من القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي، وينفذ بنجاح مهامه في إطار العملية العسكرية الخاصة".
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار جسر الصداقة - 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
14 أبريل, 08:35 GMT

وتمنى باتروشيف للبحارة في أسطول البحر الأسود الصحة الجيدة والنجاح في خدمتهم، وأردف: "لترفرف راية القديس أندرو بفخر فوق البحر الأسود، ولتمتلئ العائلات دائمًا بشعور الاعتزاز والفخر بمدافعيها".

يذكر أن أسطول البحر الأسود هو تشكيل عملياتي استراتيجي للبحرية الروسية في البحر الأسود. ويعد أسطول البحر الأسود، جزءا لا يتجزأ من البحرية الروسية، ووسيلة لضمان الأمن العسكري لروسيا في الجنوب.
غواصة نووية روسية طراز بوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"
10 مايو, 15:48 GMT
وكما هو مذكور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فإن أسطول البحر الأسود يمتلك لتنفيذ المهام الموكلة إليه غواصات ديزل وسفنا سطحية للعمليات في المحيط والمناطق القريبة من البحر، وطائرات بحرية حاملة للصواريخ، وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مقاتلة، وقوات ساحلية.
وتم اختيار يوم 13 مايو الجاري، يوما لأسطول البحر الأسود، لأنه في هذا اليوم من عام 1783، دخلت 11 سفينة من أسطول "آزوف" تحت قيادة نائب الأدميرال فيدوت كلوكاتشيف، خليج "أختيار"، حيث تأسس الأسطول في مدينة سيفاستوبول بعد شهر.
أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала