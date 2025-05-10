https://sarabic.ae/20250510/مصدر-لدى-البحرية-الروسية-ينفي-مزاعم-اعتراض-غواصة-روسية-ويصفه-بـالسخيف-1100381005.html
مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"
مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في هيئة الأركان العامة للبحرية الروسية، اليوم السبت، بأن غواصات البحرية الروسية تجري مهامها التدريبية القتالية في محيطات العالم، وأنه "من المستحيل... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T15:48+0000
2025-05-10T15:48+0000
2025-05-10T15:48+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على تقارير "سخيفة" في وسائل الإعلام البريطانية حول مزاعم "اعتراض" غواصة روسية في القناة الإنجيليزية، أنه، "أفادت وسائل الإعلام بأن الأسطول البريطاني "اعترض" غواصة "كراسنودار" التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة للبحرية الروسية في القناة الإنجليزية. تبدو عبارة "اعتراض" سخيفة، على أقل تقدير. يعلم الجميع أن الغواصات تمر عبر القناة الإنجليزية من سطح الماء ووفقًا للقانون البحري الدولي. إن وصف هذا الأمر بـ"اعتراض" أمر سخيف وغير مشروط. كانت الغواصة، بعد أن أنهت مهمتها في البحر الأبيض المتوسط، عائدة إلى قاعدتها كما هو مخطط لها. لا يوجد أي بلبلة في هذا". وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".
https://sarabic.ae/20250510/كوريا-الديمقراطية-تحرير-مقاطعة-كورسك-مثال-على-الرفاقية-التي-لا-تقهر-مع-روسيا-1100367792.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"
صرح مصدر في هيئة الأركان العامة للبحرية الروسية، اليوم السبت، بأن غواصات البحرية الروسية تجري مهامها التدريبية القتالية في محيطات العالم، وأنه "من المستحيل اعتراضها".
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على تقارير "سخيفة" في وسائل الإعلام البريطانية حول مزاعم "اعتراض" غواصة روسية في القناة الإنجيليزية، أنه، "أفادت وسائل الإعلام بأن الأسطول البريطاني "اعترض" غواصة "كراسنودار" التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة للبحرية الروسية في القناة الإنجليزية. تبدو عبارة "اعتراض" سخيفة، على أقل تقدير. يعلم الجميع أن الغواصات تمر عبر القناة الإنجليزية من سطح الماء ووفقًا للقانون البحري الدولي. إن وصف هذا الأمر بـ"اعتراض" أمر سخيف وغير مشروط. كانت الغواصة، بعد أن أنهت مهمتها في البحر الأبيض المتوسط، عائدة إلى قاعدتها كما هو مخطط لها. لا يوجد أي بلبلة في هذا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 22 أبريل/ نيسان الفائت، أن سفن البحرية الروسية وسفن البحرية لجمهورية بنغلاديش أجرت مناورات بحرية في المحيط الهندي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أنهت أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ زيارتها التجارية في ميناء شيتاغونغ في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وخلال إقامتهم في الدولة الصديقة، اتفق الطرفان على إجراء مناورة بحرية مشتركة بصيغة "باسيكس".
وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".