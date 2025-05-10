https://sarabic.ae/20250510/مصدر-لدى-البحرية-الروسية-ينفي-مزاعم-اعتراض-غواصة-روسية-ويصفه-بـالسخيف-1100381005.html

مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"

مصدر لدى البحرية الروسية ينفي مزاعم "اعتراض" غواصة روسية ويصفه بـ"السخيف"

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في هيئة الأركان العامة للبحرية الروسية، اليوم السبت، بأن غواصات البحرية الروسية تجري مهامها التدريبية القتالية في محيطات العالم، وأنه "من المستحيل... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T15:48+0000

2025-05-10T15:48+0000

2025-05-10T15:48+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على تقارير "سخيفة" في وسائل الإعلام البريطانية حول مزاعم "اعتراض" غواصة روسية في القناة الإنجيليزية، أنه، "أفادت وسائل الإعلام بأن الأسطول البريطاني "اعترض" غواصة "كراسنودار" التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة للبحرية الروسية في القناة الإنجليزية. تبدو عبارة "اعتراض" سخيفة، على أقل تقدير. يعلم الجميع أن الغواصات تمر عبر القناة الإنجليزية من سطح الماء ووفقًا للقانون البحري الدولي. إن وصف هذا الأمر بـ"اعتراض" أمر سخيف وغير مشروط. كانت الغواصة، بعد أن أنهت مهمتها في البحر الأبيض المتوسط، عائدة إلى قاعدتها كما هو مخطط لها. لا يوجد أي بلبلة في هذا". وأشار البيان إلى أنه وخلال التدريبات في المحيط الهندي، عملت من الجانب الروسي الفرقاطات "ريزكي"، و"غيروي روسيسكوي فيديراتسي"، و"ألدار تسيدينجابوف" وناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا".

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سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري