https://sarabic.ae/20250510/كوريا-الديمقراطية-تحرير-مقاطعة-كورسك-مثال-على-الرفاقية-التي-لا-تقهر-مع-روسيا-1100367792.html

كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا

كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا

سبوتنيك عربي

هنأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، روسيا بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية، واصفة مشاركتها مع الجيش الروسي بتحرير مقاطعة كورسك، بالمثال على "الرفاقية... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T04:42+0000

2025-05-10T04:42+0000

2025-05-10T05:26+0000

روسيا

كوريا الشمالية

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، عن نص التهنئة التي وجهتها القيادة الكورية، إلى الجانب الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 ليوم النصر: "لقد أنجز بلدنا بنجاح عملية مشتركة لتحرير مقاطعة كورسك الروسية، التي كانت محتلة مؤقتا من قبل القوى الأوكرانية النازية الجديدة، وبذلك تمت حماية السيادة الإقليمية لروسيا، وارتقينا بعلاقاتنا القائمة على الرفاقية القتالية التي لا تقهر وتحالفنا إلى مستوى أرقى".ويذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين يوم 26 نيسان/أبريل الماضي ، بإتمام تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية وأشاد بدور قوات كوريا الديمقراطية التي شاركت في العملية.وشكر الرئيس بوتين وحدات الجيش الشعبي الكوري التي شاركت في دحر القوات الأوكرانية التي تسللت إلى كورسك، مشيدا بأدائهم المشرف وشجاعتهم، قائلا إنهم "تسربلوا بالمجد الذي لا يزول" . وأضاف أنه ممتن شخصيا للزعيم كيم جونغ أون، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي، وأكد أن الشعب الروسي "لن ينسى أبدا بطولة الجنود الكوريين".وذكرت التقارير أن حزب العمال في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الدولة وهيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الوزراء، أرسلوا تهنئة مشتركة إلى روسيا قيادة وشعبا بأكمله، معربين عن "احترامهم العميق" لجيل المنتصرين، كما أرسلوا "تحيات قتالية حارة" إلى أفراد القوات المسلحة الروسية، الذين ما زالوا يدافعون عن الحقوق السيادية والمصالح الأمنية الروسية.هذه المزايا والمجد التاريخيان الباهران مقدسان ومطلقان، لا يجوز لأحد المساس بهما. ولا يجوز بأي حال من الأحوال المحاولات الدنيئة لتشويه التاريخ، بهدف التقليل من الدور الحاسم للجيش السوفييتي في تحقيق النصر العظيم، والانتقاص من المزايا التاريخية العالمية للشعب السوفييتي، كما جاء في البيان.بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك

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