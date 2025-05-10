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كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا
كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا
سبوتنيك عربي
هنأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، روسيا بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية، واصفة مشاركتها مع الجيش الروسي بتحرير مقاطعة كورسك، بالمثال على "الرفاقية... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T04:42+0000
2025-05-10T05:26+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، عن نص التهنئة التي وجهتها القيادة الكورية، إلى الجانب الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 ليوم النصر: "لقد أنجز بلدنا بنجاح عملية مشتركة لتحرير مقاطعة كورسك الروسية، التي كانت محتلة مؤقتا من قبل القوى الأوكرانية النازية الجديدة، وبذلك تمت حماية السيادة الإقليمية لروسيا، وارتقينا بعلاقاتنا القائمة على الرفاقية القتالية التي لا تقهر وتحالفنا إلى مستوى أرقى".ويذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين يوم 26 نيسان/أبريل الماضي ، بإتمام تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية وأشاد بدور قوات كوريا الديمقراطية التي شاركت في العملية.وشكر الرئيس بوتين وحدات الجيش الشعبي الكوري التي شاركت في دحر القوات الأوكرانية التي تسللت إلى كورسك، مشيدا بأدائهم المشرف وشجاعتهم، قائلا إنهم "تسربلوا بالمجد الذي لا يزول" . وأضاف أنه ممتن شخصيا للزعيم كيم جونغ أون، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي، وأكد أن الشعب الروسي "لن ينسى أبدا بطولة الجنود الكوريين".وذكرت التقارير أن حزب العمال في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الدولة وهيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الوزراء، أرسلوا تهنئة مشتركة إلى روسيا قيادة وشعبا بأكمله، معربين عن "احترامهم العميق" لجيل المنتصرين، كما أرسلوا "تحيات قتالية حارة" إلى أفراد القوات المسلحة الروسية، الذين ما زالوا يدافعون عن الحقوق السيادية والمصالح الأمنية الروسية.هذه المزايا والمجد التاريخيان الباهران مقدسان ومطلقان، لا يجوز لأحد المساس بهما. ولا يجوز بأي حال من الأحوال المحاولات الدنيئة لتشويه التاريخ، بهدف التقليل من الدور الحاسم للجيش السوفييتي في تحقيق النصر العظيم، والانتقاص من المزايا التاريخية العالمية للشعب السوفييتي، كما جاء في البيان.بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250428/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-تدريبات-قتالية-لجنود-من-كوريا-الديمقراطية-المشاركون-في-تحرير-كورسك-1099956454.html
https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-تحرير-مقاطعة-كورسك-أثبت-مدى-فعالية-معاهدة-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1099955622.html
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا

04:42 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 05:26 GMT 10.05.2025)
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةتدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا
تدريبات جنود من كوريا الديمقراطية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
هنأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، روسيا بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية، واصفة مشاركتها مع الجيش الروسي بتحرير مقاطعة كورسك، بالمثال على "الرفاقية القتالية التي لا تقهر" مع روسيا.
موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، عن نص التهنئة التي وجهتها القيادة الكورية، إلى الجانب الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 ليوم النصر: "لقد أنجز بلدنا بنجاح عملية مشتركة لتحرير مقاطعة كورسك الروسية، التي كانت محتلة مؤقتا من قبل القوى الأوكرانية النازية الجديدة، وبذلك تمت حماية السيادة الإقليمية لروسيا، وارتقينا بعلاقاتنا القائمة على الرفاقية القتالية التي لا تقهر وتحالفنا إلى مستوى أرقى".
ويذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين يوم 26 نيسان/أبريل الماضي ، بإتمام تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية وأشاد بدور قوات كوريا الديمقراطية التي شاركت في العملية.
وشكر الرئيس بوتين وحدات الجيش الشعبي الكوري التي شاركت في دحر القوات الأوكرانية التي تسللت إلى كورسك، مشيدا بأدائهم المشرف وشجاعتهم، قائلا إنهم "تسربلوا بالمجد الذي لا يزول" . وأضاف أنه ممتن شخصيا للزعيم كيم جونغ أون، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي، وأكد أن الشعب الروسي "لن ينسى أبدا بطولة الجنود الكوريين".
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدريبات قتالية لجنود من كوريا الديمقراطية المشاركون في تحرير كورسك
28 أبريل, 09:09 GMT
وذكرت قيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في رسالة تهنئة إلى روسيا وشعبها، أن التاريخ يتذكر من أنقذ البشرية من النازية و"مصير العبيد"، ووصفت "المحاولات الدنيئة" للتقليل من الدور "الحاسم" للجيش والشعب السوفييتي في تحقيق النصر بأنها "غير مقبولة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وذكرت التقارير أن حزب العمال في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الدولة وهيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومجلس الوزراء، أرسلوا تهنئة مشتركة إلى روسيا قيادة وشعبا بأكمله، معربين عن "احترامهم العميق" لجيل المنتصرين، كما أرسلوا "تحيات قتالية حارة" إلى أفراد القوات المسلحة الروسية، الذين ما زالوا يدافعون عن الحقوق السيادية والمصالح الأمنية الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
28 أبريل, 08:09 GMT
وذكرت قيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن الجيش والشعب السوفييتي، بعد أن تغلبا على "التجارب والصعوبات التي تفوق الخيال البشري"، قاما بتصحيح مسار التاريخ وأحبطا ادعاءات السيطرة على العالم من قبل "العصابة الفاشية التي كانت تحاول دفع البشرية إلى الدمار والانهيار".
هذه المزايا والمجد التاريخيان الباهران مقدسان ومطلقان، لا يجوز لأحد المساس بهما. ولا يجوز بأي حال من الأحوال المحاولات الدنيئة لتشويه التاريخ، بهدف التقليل من الدور الحاسم للجيش السوفييتي في تحقيق النصر العظيم، والانتقاص من المزايا التاريخية العالمية للشعب السوفييتي، كما جاء في البيان.
بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
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