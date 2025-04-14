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الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
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مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات ثنائية باسم "جسر الصداقة - 2025"، في البحر المتوسط. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-14T08:35+0000
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وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان على منصة "تلغرام": "أقيمت المناورات البحرية الثنائية "جسر الصداقة-2025" في البحر الأبيض المتوسط ​​في الفترة من 6 إلى 10 أبريل/ نيسان، وشاركت فيها البحرية الروسية والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية".وأضاف البيان: "خلال الجزء الساحلي (من المناورات)، أجرى البحارة الروس وأفراد الخدمة في لواء الحرس المنفصل التابع لمشاة البحرية في الأسطول الشمالي، والذين يشكلون جزءًا من مجموعات التفتيش، إلى جانب وحدة مماثلة من الجانب المصري، تدريبات إطلاق نار من أسلحة قياسية في أحد ميادين التدريب العسكرية، وأجروا أيضًا تدريبًا على تصرفات مجموعات التفتيش للسفن الحربية".وأردف البيان: "أثناء تفتيش سفينة مشبوهة، وضع البحارة الروس والمصريون خوارزمية للإجراءات المشتركة لفرق التفتيش، وقاموا بإطلاق نيران المدفعية من عتاد السفن على هدف بحري".كما تم التدرب على حلقة من تمرين البحث والإنقاذ في البحر، والتدريب على الاتصالات والمناورة المشتركة.وختم البيان: "أظهر العسكريون من كلا البلدين احترافية عالية، وتناسق في الإجراءات وجاهزية عالية لتنفيذ المهام المشتركة".الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
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رصد عسكري, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن

مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو

08:35 GMT 14.04.2025
© وزارة الدفاع الروسيةمناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار جسر الصداقة - 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات ثنائية باسم "جسر الصداقة - 2025"، في البحر المتوسط.
وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان على منصة "تلغرام": "أقيمت المناورات البحرية الثنائية "جسر الصداقة-2025" في البحر الأبيض المتوسط ​​في الفترة من 6 إلى 10 أبريل/ نيسان، وشاركت فيها البحرية الروسية والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان: "خلال الجزء الساحلي (من المناورات)، أجرى البحارة الروس وأفراد الخدمة في لواء الحرس المنفصل التابع لمشاة البحرية في الأسطول الشمالي، والذين يشكلون جزءًا من مجموعات التفتيش، إلى جانب وحدة مماثلة من الجانب المصري، تدريبات إطلاق نار من أسلحة قياسية في أحد ميادين التدريب العسكرية، وأجروا أيضًا تدريبًا على تصرفات مجموعات التفتيش للسفن الحربية".

خلال الجزء البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، تدرب البحارة على وسائط الدفاع عن السفن ضد الزوارق البحرية العالية السرعة، والتدريب على الدفاع الجوي لصد أي هجوم من قبل طائرات العدو المفترضة، والتي لعبت دورها طائرات إف-16 التابعة للقوات الجوية المصرية.

وأردف البيان: "أثناء تفتيش سفينة مشبوهة، وضع البحارة الروس والمصريون خوارزمية للإجراءات المشتركة لفرق التفتيش، وقاموا بإطلاق نيران المدفعية من عتاد السفن على هدف بحري".
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كما تم التدرب على حلقة من تمرين البحث والإنقاذ في البحر، والتدريب على الاتصالات والمناورة المشتركة.
وفي عدد من حلقات التدريب، استخدمت مروحية بحرية من طراز "كا-27" من فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غولوفكو"، والتي هبطت على سطح فرقاطة الصواريخ الموجهة "الجلالة" التابعة للبحرية المصرية.
وختم البيان: "أظهر العسكريون من كلا البلدين احترافية عالية، وتناسق في الإجراءات وجاهزية عالية لتنفيذ المهام المشتركة".
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