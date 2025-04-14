https://sarabic.ae/20250414/مناورات-روسية-مصرية-في-البحر-المتوسط-تحت-شعار-جسر-الصداقة---2025-فيديو-1099520809.html
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات ثنائية باسم "جسر الصداقة - 2025"، في البحر المتوسط. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T08:35+0000
2025-04-14T08:35+0000
2025-04-14T08:35+0000
رصد عسكري
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099521655_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_e1224b6abc4b3ff81b46df95a4975c86.jpg
وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان على منصة "تلغرام": "أقيمت المناورات البحرية الثنائية "جسر الصداقة-2025" في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 6 إلى 10 أبريل/ نيسان، وشاركت فيها البحرية الروسية والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية".وأضاف البيان: "خلال الجزء الساحلي (من المناورات)، أجرى البحارة الروس وأفراد الخدمة في لواء الحرس المنفصل التابع لمشاة البحرية في الأسطول الشمالي، والذين يشكلون جزءًا من مجموعات التفتيش، إلى جانب وحدة مماثلة من الجانب المصري، تدريبات إطلاق نار من أسلحة قياسية في أحد ميادين التدريب العسكرية، وأجروا أيضًا تدريبًا على تصرفات مجموعات التفتيش للسفن الحربية".وأردف البيان: "أثناء تفتيش سفينة مشبوهة، وضع البحارة الروس والمصريون خوارزمية للإجراءات المشتركة لفرق التفتيش، وقاموا بإطلاق نيران المدفعية من عتاد السفن على هدف بحري".كما تم التدرب على حلقة من تمرين البحث والإنقاذ في البحر، والتدريب على الاتصالات والمناورة المشتركة.وختم البيان: "أظهر العسكريون من كلا البلدين احترافية عالية، وتناسق في الإجراءات وجاهزية عالية لتنفيذ المهام المشتركة".الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
https://sarabic.ae/20250406/تصريحات-معلم-الرئيس-المصري-عن-حماس-وجاهزية-جيش-مصر-تثير-ضجة-فيديو-1099257088.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099521655_55:0:1207:864_1920x0_80_0_0_ea537758681391a79214c757d0f3608f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
رصد عسكري, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
مناورات روسية مصرية في البحر المتوسط تحت شعار "جسر الصداقة - 2025"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من تنفيذ البحرية الروسية، بالتعاون مع البحرية المصرية، مناورات ثنائية باسم "جسر الصداقة - 2025"، في البحر المتوسط.
وأرفقت الوزارة اللقطات ببيان على منصة "تلغرام": "أقيمت المناورات البحرية الثنائية "جسر الصداقة-2025" في البحر الأبيض المتوسط في الفترة من 6 إلى 10 أبريل/ نيسان، وشاركت فيها البحرية الروسية والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان: "خلال الجزء الساحلي (من المناورات)، أجرى البحارة الروس وأفراد الخدمة في لواء الحرس المنفصل التابع لمشاة البحرية في الأسطول الشمالي، والذين يشكلون جزءًا من مجموعات التفتيش، إلى جانب وحدة مماثلة من الجانب المصري، تدريبات إطلاق نار من أسلحة قياسية في أحد ميادين التدريب العسكرية، وأجروا أيضًا تدريبًا على تصرفات مجموعات التفتيش للسفن الحربية".
خلال الجزء البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، تدرب البحارة على وسائط الدفاع عن السفن ضد الزوارق البحرية العالية السرعة، والتدريب على الدفاع الجوي لصد أي هجوم من قبل طائرات العدو المفترضة، والتي لعبت دورها طائرات إف-16 التابعة للقوات الجوية المصرية.
وأردف البيان: "أثناء تفتيش سفينة مشبوهة، وضع البحارة الروس والمصريون خوارزمية للإجراءات المشتركة لفرق التفتيش، وقاموا بإطلاق نيران المدفعية من عتاد السفن على هدف بحري".
كما تم التدرب على حلقة من تمرين البحث والإنقاذ في البحر، والتدريب على الاتصالات والمناورة المشتركة.
وفي عدد من حلقات التدريب، استخدمت مروحية بحرية من طراز "كا-27" من فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غولوفكو"، والتي هبطت على سطح فرقاطة الصواريخ الموجهة "الجلالة" التابعة للبحرية المصرية.
وختم البيان: "أظهر العسكريون من كلا البلدين احترافية عالية، وتناسق في الإجراءات وجاهزية عالية لتنفيذ المهام المشتركة".