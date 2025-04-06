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الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة
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مساحة حرة
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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تصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو
تصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات متلفزة للخبير الاستراتيجي المصري اللواء الدكتور سمير فرج، بشأن الجيش المصري، وكذلك عن حركة حماس الفلسطينية، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي في... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T09:32+0000
2025-04-06T09:32+0000
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وقال فرج، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُبث على فضائية "صدى البلد" المصرية، أمس السبت، إن "القلق في مصر أمر طبيعي بسبب التوتر في المنطقة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة المصرية جاهزة وعلى أعلى درجة من الاستعداد أن الحرب غدا".وأضاف أن "دعوات المصريين للتطوع في الجيش خلال عيد الفطر تعكس روح الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الشعور بالاستعداد للتضحية أمر طبيعي".كما أشار اللواء فرج، في تصريحاته، إلى "دور حركة حماس الفلسطينية في إحياء القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة في قطاع غزة، مع مقارنة ما قدمته الجزائر لتحقيق استقلالها".وأشاد فرج بـ"مرونة حركة حماس تجاه مصر، بموافقتها على مقترح إدارة غزة بعد الحرب"، داعيًا إلى المزيد من المرونة في المفاوضات المقبلة.وتابع اللواء فرج، موضحا أن "حماس لم تعد لديها القدرة القتالية السابقة، وأنها قاتلت ببسالة رغم نقص الإمكانيات".يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، وجّه التحية للواء سمير فرج، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر 1973، والمدير الأسبق للشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، خلال مشاركته في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، التي أُقيمت في مركز "المنارة" للمؤتمرات.وقال السيسي خلال كلمته في الاحتفالية: "سأوجه التحية إلى قائد خدمت معه، قائد الكثير من المصريين لا يعرفونه، وكثير من الجيش لا يعرفه، إنه اللواء سمير فرج، كان قائد كتيبتي".
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو

09:32 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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أثارت تصريحات متلفزة للخبير الاستراتيجي المصري اللواء الدكتور سمير فرج، بشأن الجيش المصري، وكذلك عن حركة حماس الفلسطينية، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال فرج، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُبث على فضائية "صدى البلد" المصرية، أمس السبت، إن "القلق في مصر أمر طبيعي بسبب التوتر في المنطقة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة المصرية جاهزة وعلى أعلى درجة من الاستعداد أن الحرب غدا".
وأضاف أن "دعوات المصريين للتطوع في الجيش خلال عيد الفطر تعكس روح الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الشعور بالاستعداد للتضحية أمر طبيعي".
كما أشار اللواء فرج، في تصريحاته، إلى "دور حركة حماس الفلسطينية في إحياء القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة في قطاع غزة، مع مقارنة ما قدمته الجزائر لتحقيق استقلالها".
وذكر أن "حماس ساهمت في إثارة القضية الفلسطينية مجددا، وهو ما كان سيفقده العالم لو استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تجاهلها".
وأشاد فرج بـ"مرونة حركة حماس تجاه مصر، بموافقتها على مقترح إدارة غزة بعد الحرب"، داعيًا إلى المزيد من المرونة في المفاوضات المقبلة.
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وتابع اللواء فرج، موضحا أن "حماس لم تعد لديها القدرة القتالية السابقة، وأنها قاتلت ببسالة رغم نقص الإمكانيات".
كما أكد أن "حماس حققت الهدف من عملية 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، وهو إعادة إثارة القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "العالم الآن يتحدث عن حل الدولتين، وهو ما كانت تسعى له الحركة منذ البداية".
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، وجّه التحية للواء سمير فرج، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر 1973، والمدير الأسبق للشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، خلال مشاركته في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، التي أُقيمت في مركز "المنارة" للمؤتمرات.
وقال السيسي خلال كلمته في الاحتفالية: "سأوجه التحية إلى قائد خدمت معه، قائد الكثير من المصريين لا يعرفونه، وكثير من الجيش لا يعرفه، إنه اللواء سمير فرج، كان قائد كتيبتي".
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