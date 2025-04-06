https://sarabic.ae/20250406/تصريحات-معلم-الرئيس-المصري-عن-حماس-وجاهزية-جيش-مصر-تثير-ضجة-فيديو-1099257088.html

تصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو

تصريحات "معلم" الرئيس المصري عن "حماس" وجاهزية جيش مصر تثير ضجة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات متلفزة للخبير الاستراتيجي المصري اللواء الدكتور سمير فرج، بشأن الجيش المصري، وكذلك عن حركة حماس الفلسطينية، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي في... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T09:32+0000

2025-04-06T09:32+0000

2025-04-06T09:32+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg

وقال فرج، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُبث على فضائية "صدى البلد" المصرية، أمس السبت، إن "القلق في مصر أمر طبيعي بسبب التوتر في المنطقة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة المصرية جاهزة وعلى أعلى درجة من الاستعداد أن الحرب غدا".وأضاف أن "دعوات المصريين للتطوع في الجيش خلال عيد الفطر تعكس روح الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الشعور بالاستعداد للتضحية أمر طبيعي".كما أشار اللواء فرج، في تصريحاته، إلى "دور حركة حماس الفلسطينية في إحياء القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة في قطاع غزة، مع مقارنة ما قدمته الجزائر لتحقيق استقلالها".وأشاد فرج بـ"مرونة حركة حماس تجاه مصر، بموافقتها على مقترح إدارة غزة بعد الحرب"، داعيًا إلى المزيد من المرونة في المفاوضات المقبلة.وتابع اللواء فرج، موضحا أن "حماس لم تعد لديها القدرة القتالية السابقة، وأنها قاتلت ببسالة رغم نقص الإمكانيات".يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، وجّه التحية للواء سمير فرج، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر 1973، والمدير الأسبق للشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، خلال مشاركته في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، التي أُقيمت في مركز "المنارة" للمؤتمرات.وقال السيسي خلال كلمته في الاحتفالية: "سأوجه التحية إلى قائد خدمت معه، قائد الكثير من المصريين لا يعرفونه، وكثير من الجيش لا يعرفه، إنه اللواء سمير فرج، كان قائد كتيبتي".

https://sarabic.ae/20250319/الجيش-المصري-يتحدث-عن-معركة-الوجود-ويؤكد-جاهزيته-للتصدي-لجميع-التحديات-التي-تحيط-ببلاده-1098776663.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, أخبار العالم الآن