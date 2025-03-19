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الجيش المصري يتحدث عن "معركة الوجود" ويؤكد جاهزيته للتصدي لجميع التحديات التي تحيط ببلاده
الجيش المصري يتحدث عن "معركة الوجود" ويؤكد جاهزيته للتصدي لجميع التحديات التي تحيط ببلاده
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ، اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكافة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، كونها لا تأخذ... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "هناك نشاطاً مكثفاً لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات"، مشددًا على أن "موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على الأمن القومي للدولة".وشدد على أن "الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات، التي تواجه الدولة المصرية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى "أهمية سلاح الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري فعليًا خلال الفترة الحالية في تعاطيه مع التحديات الراهنة".كما شدد عبد الحافظ على أن "موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت ولم يتغير منذ عام 1948، وهو التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان أمن واستقرار المنطقة"، وأبرز أن "تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "مصر تواجهها تحديات مستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن "ما تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة يعد أمرًا مستحيلاً على أي دولة أن تتحمله"، مضيفاً أن "حجم العدائيات شيء صعب على أي دولة أن تتحمله، ولولا ما تم خلال السنوات العشر الماضية من تطوير للقوات المسلحة ما كنا نقف على أرجلنا".ونوّه إلى أن "القيادة السياسية تعي جيدًا ما يحاك للدولة المصرية من مخاطر من خلال خطط استباقية محسوبة ومدروسة"، مؤكدًا أن "تجربة مصر في محاربة الإرهاب هي تجربة فريدة، حيث عملت القوات المسلحة ضمن قوات إنفاذ القانون على تجفيف منابع الإرهاب بالتوازي مع تأمين كافة المشروعات حتى لا تتعطل خطط التنمية".
https://sarabic.ae/20250304/تصريحات-متتالية-لماذا-تزايد-القلق-الإسرائيلي-من-قوة-الجيش-المصري-مؤخرا-1098369101.html
https://sarabic.ae/20250217/رئيس-أركان-الجيش-المصري-يتفقد-تأمين-حدود-بلاده-مع-ليبيا-1097847824.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش المصري يتحدث عن "معركة الوجود" ويؤكد جاهزيته للتصدي لجميع التحديات التي تحيط ببلاده

13:00 GMT 19.03.2025
© Getty Images / Anadoluالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Anadolu
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أكد المتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ، اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة جاهزة للتصدي لكافة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، كونها لا تأخذ في اعتبارها إلا سياسة الحفاظ على الأمن القومي المصري".
وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "هناك نشاطاً مكثفاً لكل أفراد القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية القوات"، مشددًا على أن "موقف القوات المسلحة ثابت من منطلق حرصها على الأمن القومي للدولة".
وشدد على أن "الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة يعد هو الضمان الحقيقي لتجاوز كل التحديات، التي تواجه الدولة المصرية"، مشيرًا في هذا الصدد إلى "أهمية سلاح الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري فعليًا خلال الفترة الحالية في تعاطيه مع التحديات الراهنة".
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كما شدد عبد الحافظ على أن "موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت ولم يتغير منذ عام 1948، وهو التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان أمن واستقرار المنطقة"، وأبرز أن "تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "مصر تواجهها تحديات مستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وأضاف أن "الدولة المصرية كانت متيقظة تماماً لهذا الوضع الذي وصلنا إليه، لذلك حرصت القوات المسلحة على تطوير قدرتها ونظمها التسليحية على مدار السنوات العشر الماضية.. واجهنا انتقادًا كبيرًا بسبب صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية خلال الفترات السابقة، ولكننا كنا نرى ما يلوح في الأفق من مخططات، خاصة في فترة ما بعد 2011، وهو ما أثبتته التطورات الراهنة، التي أكدت أن المعركة الحالية هي معركة وجود".

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وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن "ما تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة يعد أمرًا مستحيلاً على أي دولة أن تتحمله"، مضيفاً أن "حجم العدائيات شيء صعب على أي دولة أن تتحمله، ولولا ما تم خلال السنوات العشر الماضية من تطوير للقوات المسلحة ما كنا نقف على أرجلنا".
ونوّه إلى أن "القيادة السياسية تعي جيدًا ما يحاك للدولة المصرية من مخاطر من خلال خطط استباقية محسوبة ومدروسة"، مؤكدًا أن "تجربة مصر في محاربة الإرهاب هي تجربة فريدة، حيث عملت القوات المسلحة ضمن قوات إنفاذ القانون على تجفيف منابع الإرهاب بالتوازي مع تأمين كافة المشروعات حتى لا تتعطل خطط التنمية".
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