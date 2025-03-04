https://sarabic.ae/20250304/تصريحات-متتالية-لماذا-تزايد-القلق-الإسرائيلي-من-قوة-الجيش-المصري-مؤخرا-1098369101.html

تصريحات متتالية.. لماذا تزايد القلق الإسرائيلي من قوة الجيش المصري مؤخرا؟

تصريحات متتالية.. لماذا تزايد القلق الإسرائيلي من قوة الجيش المصري مؤخرا؟

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن تنامي القدرات العسكرية المصرية جدلا واسعا، خاصة بعد أن أكدت أن امتلاك جيش قوي ومجهز هو ضرورة لأي دولة كبرى مثل مصر، لضمان... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T08:31+0000

2025-03-04T08:31+0000

2025-03-04T08:31+0000

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ففي مطلع الشهر الماضي، تساءل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن السبب الذي يجعل مصر تواصل تحديث جيشها وتنفق مئات الملايين من الدولارات كل عام، رغم أنها لا تواجه أي تهديدات على حدودها، على حد وصفه.وردا على تصريحات دانون، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن الردع وتوازن القوى عنصران أساسيان لتحقيق الاستقرار والسلام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.وفي المقابل، طرح عبد الخالق تساؤلا حول كون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، رغم سعي مصر لإخلاء الشرق الأوسط منها.قدرات عسكرية ضخمةوفي ثاني تصريح إسرائيلي عن قدرات مصر العسكرية، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته هرتسي هاليفي، أن ما وصفه بـ "التهديد الأمني المصري" قد يتغير في أية لحظة.وأشار هاليفي إلى أن مصر تملك جيشا كبيرا لديه أسلحة وطائرات وغواصات متطورة، وسفن صاروخية، إضافة إلى كمية كبيرة من الدبابات المتطورة والقوات البرية، على حد وصفه.وردا على هذا التصريح، قال اللواء أركان حرب محمد رفعت جاد، المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن العقيدة العسكرية المصرية دفاعية، لكنها تتسم بالردع، مشددا على أهمية امتلاك الدولة لجيش قوي يستطيع حماية أمنها القومي.ولفت جاد، إلى أن مصر هي أول من أرسى قواعد السلام في الشرق الأوسط، لكنها قادرة على الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.السلام بين مصر وإسرائيلقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ"انتهاك اتفاقية السلام"، مشيرا إلى أنها "أكبر وأقوى دولة عربية، ولا تزال كذلك".ولفت كاتس إلى أن اتفاقية السلام معها، سمحت بإخراج القاهرة من دائرة الحرب، وكان قرارا تاريخيا غير وجه التاريخ ولا يزال قائما حتى الآن".وجاءت تصريحات كاتس ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تزعم نقل تعزيزات عسكرية مصرية إلى سيناء.وجاءت تصريحات كاتس بعدما اتهم السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، مصر بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لاتفاق السلام مع إسرائيل، متعهدا بإثارة قضية التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، بينما قال قائد الفرقة العسكرية 80 في الجيش الإسرائيلي إيتمار بن حاييم، إنهم غير مستعدين لمواجهة هجوم مصري مفاجئ، وأن سيناريو أي مواجهة من هذا النوع غير موجود.يذكر أن تصنيفات موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية، تشير إلى أن الجيش المصري يحتل المرتبة الـ 19 بين أضخم 20 جيشا في العالم في 2025، ويمتلك أكثر من ألف طائرة ونحو 3600 دبابة وآلاف المدافع إضافة إلى 150 وحدة بحرية، في حين تأتي إسرائيل في المرتبة الـ15، وتمتلك أكثر من 600 طائرة و1300 دبابة ونحو 60 وحدة بحرية.

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