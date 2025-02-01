https://sarabic.ae/20250201/يجب-أن-نراقبها-سفير-إسرائيل-يثير-تفاعلا-بحديث-عن-القوة-العسكرية-المصرية-وتناميها-1097371830.html

"يجب أن نراقبها"... سفير إسرائيل يثير تفاعلا بحديث عن القوة العسكرية المصرية وتناميها

"يجب أن نراقبها"... سفير إسرائيل يثير تفاعلا بحديث عن القوة العسكرية المصرية وتناميها

سبوتنيك عربي

أثار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجدل بتصريحات حذر فيها من تنامي القوة العسكرية المصرية، متسائلا عن سبب استمرار مصر في تحديث جيشها. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T09:09+0000

2025-02-01T09:09+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دانون تصريحات إذاعية قال فيها: "إن المصريين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على العتاد العسكري الحديث كل عام، رغم أنهم لا يواجهون أي تهديدات على حدودهم، فلماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟ بعد 7 أكتوبر، يجب دق أجراس الإنذار، لقد تعلمنا الدرس، يجب أن نراقب مصر عن كثب ونستعد لكل سيناريو".وسلطت تصريحات دانون الضوء على فجوة الثقة المتزايدة بين مصر وإسرائيل، حيث أبرزت المخاوف بشأن التطور العسكري المصري، وشككت في "وجود ضرورة منطقية لهذا التطوير في غياب التهديدات"يذكر أنه في تصنيف موقع "غلوبال فاير باور" لعام 2025، للقوى العسكرية لـ 145 دولة حول العالم، احتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية المراكز الخمسة الأولى كأقوى الجيوش.وتصدر الجيش المصري قائمة الجيوش العربية محتلا المرتبة 19 عالمياً، يليه الجيش السعودي في المرتبة 22 عالمياً كثاني أقوى جيش عربي، وجاءت الجزائر والعراق والإمارات في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي في قائمة الدول العربية.ويقدر حجم الإنفاق العسكري لـ7 جيوش عربية وإسلامية فقط، بـ184 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي، الذي يقدر بـ24 مليار دولار فقط، حسب إحصائيات 2024.وطالبت القمة العربية والإسلامية بموقف دولي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.وتتفاوت القدرات العسكرية للدول المشاركة بالقمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق، ويصنف 5 منها ضمن أقوى 15 جيشا في العالم في 2024.وهذه الدول الـ5 هي تركيا وباكستان وإندونيسيا وإيران ومصر ويتراوح تصنيفها بين الـ8 والـ15 عالميا، بينما تصنف جيوش السعودية والجزائر في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، لكن تصنيفها العالمي يأتي في المرتبتين الـ23 والـ26، على التوالي.

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