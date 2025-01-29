https://sarabic.ae/20250129/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-اخترقت-الأراضي-المصرية-إلى-داخل-تل-أبيب-1097274497.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل تل أبيب
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل تل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران في ساعات الليل. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T11:04+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم إسقاط الطائرة بواسطة القوة التي وصلت إلى مكان الحادث، وعثر على 13 قطعة سلاح وذخيرة إضافية على متنها"، مؤكدا أنه "تم تسليم الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة".وكان الجيش المصري نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران في ساعات الليل.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم إسقاط الطائرة بواسطة القوة التي وصلت إلى مكان الحادث، وعثر على 13 قطعة سلاح وذخيرة إضافية على متنها"، مؤكدا أنه "تم تسليم الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة".
وكان الجيش المصري نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية
.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي
له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".
وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".
وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".
31 أكتوبر 2024, 10:41 GMT
يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.