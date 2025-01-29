https://sarabic.ae/20250129/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-اخترقت-الأراضي-المصرية-إلى-داخل-تل-أبيب-1097274497.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل تل أبيب

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصد طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران في ساعات الليل. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:04+0000

2025-01-29T11:04+0000

2025-01-29T11:04+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم إسقاط الطائرة بواسطة القوة التي وصلت إلى مكان الحادث، وعثر على 13 قطعة سلاح وذخيرة إضافية على متنها"، مؤكدا أنه "تم تسليم الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة".وكان الجيش المصري نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي