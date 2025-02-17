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رئيس أركان الجيش المصري يتفقد تأمين حدود بلاده مع ليبيا
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد تأمين حدود بلاده مع ليبيا
سبوتنيك عربي
أجرى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، جولة تفقدية على منفذ "السلوم" الحدودي وعلى الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، للاطمئنان على الإجراءات... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن خليفة "استمع إلى شرح مفصل حول منظومة العمل والإجراءات الأمنية، التي يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، لضمان السيطرة الكاملة على الحدود الغربية للدولة المصرية، كما تفقد عددًا من النقاط الحدودية للاطمئنان على إجراءات التأمين والحالة المعيشية والإدارية للقوات المكلفة بحماية الحدود".وأجرى خليفة حوارًا مع عدد من المقاتلين، ناقش خلاله سبل التصدي لأعمال التسلل والتهريب، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، كما تفقد جوًا نقاط تأمين حدودية عدة تقع ضمن نطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.وجاءت هذه الجولة في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية المصرية، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي للدولة المصرية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الجيش المصري
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, الجيش المصري
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد تأمين حدود بلاده مع ليبيا
أجرى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، جولة تفقدية على منفذ "السلوم" الحدودي وعلى الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المتبعة والمنظومة العاملة في تأمين حدود البلاد.
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن خليفة "استمع إلى شرح مفصل حول منظومة العمل والإجراءات الأمنية، التي يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، لضمان السيطرة الكاملة على الحدود الغربية للدولة المصرية، كما تفقد عددًا من النقاط الحدودية للاطمئنان على إجراءات التأمين والحالة المعيشية والإدارية للقوات المكلفة بحماية الحدود".
وأجرى خليفة حوارًا مع عدد من المقاتلين، ناقش خلاله سبل التصدي لأعمال التسلل والتهريب، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، كما تفقد جوًا نقاط تأمين حدودية عدة تقع ضمن نطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.
وجاءت هذه الجولة في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية المصرية، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي للدولة المصرية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أنها تمكنت من ضبط عشرات المهاجرين غير الشرعيين المصريين، وتسليمهم إلى السلطات في بلادهم.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن تلك العملية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة
غير الشرعية.
وتابعت الوزارة الليبية: "تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين
، إضافةً إلى مركبات آلية مسروقة".
يذكر أن مصر تضع قوانين لمعاقبة من يشاركون في أنشطة الهجرة
غير الشرعية أو يسهمون في تسهيلها، إضافة إلى تشديد الإجراءات على الحدود والسواحل المصرية لمنع استخدامها لهذا الغرض.